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С коронавирусом госпитализирована 48-летняя актриса Алена Бабенко

Новости
    24.05.2020, 16:35
Текст:   Олег Усков

Российская актриса кино, театра и ТВ, продюсер, Заслуженная артистка РФ Алена Бабенко заразилась новой коронавирусной инфекцией. О чем сообщила сегодня в Instagram.

Фото: instagram.com/ thebriepadro
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"Всем привет! Какое-то время меня не было в "эфире", было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания. Также было много предположений о том, почему наша пара покинула проект "Танцы со звездами", - написала она. Пояснив, что не любит рассказывать о болячках, так как считает, что "чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят", но в этот раз придется сделать исключение. Поскольку "сейчас этот касается всех".

По словам артистки, она самоизолировалась и отказалась от участия в "Танцах", так как "сочла себя ответственной не только за свое здоровье, но и за здоровье друзей и коллег по паркету". Ведь у нее, к сожалению, оказался "тот самый" вирус.

При этом Бабенко успокаивает подписчиков, уточняя, что чувствует себя уже лучше - болезнь отступает.

"Что было? Слабость, температура, все показало КТ, и я выбрала стационар под присмотром врачей", - пояснила Алена. Выражая надежду, что скоро будет дома. Но вот на "Танцы со звездами" уже не вернется.

Алена Олеговна Бабенко (урожденная Елена Олеговна Баранова) родилась 31 марта 1972 года в Кемерово. Звание Заслуженной получила в 2013-м.

Известна по фильмам и сериалам "Каменская", "Копейка", "Водитель для Веры" (главная женская роль), "Жесть", "Карнавальная ночь 2", "Апостол", "О чем говорят мужчины", "Экипаж" (2016).

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