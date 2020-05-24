Испанский футбольный клуб "Сельта" продлит аренду Федора Смолова до фактического окончания сезона. Об этом сообщают местные СМИ.

Руководство "Сельты" достигло предварительной договоренности о продлении соглашений сразу с шестью игроками. Речь о Смолове, Рафинье, Пап Дьопе, Джейсоне Мурильо, Лукасе Оласе и Филипе Брадариче.

К слову, накануне Смолов дал развернутое интервью клубному телеканалу "Сельты", в котором признался, что у его команды достаточный потенциал, чтобы бороться за самые высокие места.

- Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее, и мы покажем свою лучшую игру. У нас достаточно сильный состав, чтобы бороться не просто за выживание, а за самые высокие позиции, - считает Смолов.

Федор перешел в "Сельту" зимой из "Локомотива". До паузы в чемпионате Испании, вызванной пандемией коронавируса, россиянин провел шесть встреч и забил один мяч.