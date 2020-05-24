СК: В России расследуется более 300 дел по фактам обстрелов Донбасса

Сегодня Александр Бастрыкин дал указание своим подчиненным "активизировать работу по фиксации доказательств" обстрелов мирного населения юго-востока Украины.

Как объяснила корреспонденту РГ официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, подобное распоряжение вызвано тем, что территория Донбасса продолжает подвергаться регулярным артиллерийским обстрелам украинскими воинскими подразделениями, в результате гибнет мирное население, значительный ущерб причиняется гражданской инфраструктуре.

Только в текущем месяце возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов поселка шахты Глубокая, дома культуры в селе Саханке, населенных пунктов Спартак и Верхнеторецкое, которые привели к гибели либо ранениям мирных граждан, женщин, детей, разрушению жилых домов, линий электропередач и других объектов, уточнила представитель ведомства.

По утверждению Петренко, всего на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и "иных лиц" из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения Донбасса, а также причастных к другим преступлениям. Уже известно о совершении отдельными украинскими командирами по несколько аналогичных преступлений против гражданского населения.

Во всех таких случаях можно с уверенностью утверждать о нарушении украинскими военнослужащими Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола № II к ней. По отдельным эпизодам преступлений украинских силовиков следствие установило факты нарушения Конвенции о правах ребенка, рассказывает Петренко.

Следственный комитет напоминает, что подобные преступления не имеют срока давности, и все эти факты будут и впредь фиксироваться в материалах уголовного дела, объем которого составляет уже несколько сотен томов.