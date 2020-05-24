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24.05.2020 19:51
Рубрика: В мире

СК: В России расследуется более 300 дел по фактам обстрелов Донбасса

Текст: Наталья Козлова

Сегодня Александр Бастрыкин дал указание своим подчиненным "активизировать работу по фиксации доказательств" обстрелов мирного населения юго-востока Украины.

Военнослужащий ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Как объяснила корреспонденту РГ официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, подобное распоряжение вызвано тем, что территория Донбасса продолжает подвергаться регулярным артиллерийским обстрелам украинскими воинскими подразделениями, в результате гибнет мирное население, значительный ущерб причиняется гражданской инфраструктуре.

Только в текущем месяце возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов поселка шахты Глубокая, дома культуры в селе Саханке, населенных пунктов Спартак и Верхнеторецкое, которые привели к гибели либо ранениям мирных граждан, женщин, детей, разрушению жилых домов, линий электропередач и других объектов, уточнила представитель ведомства.

По утверждению Петренко, всего на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и "иных лиц" из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения Донбасса, а также причастных к другим преступлениям. Уже известно о совершении отдельными украинскими командирами по несколько аналогичных преступлений против гражданского населения.

Украинские силовики обстреляли из минометов район Петровского в Донбассе

Во всех таких случаях можно с уверенностью утверждать о нарушении украинскими военнослужащими Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола № II к ней. По отдельным эпизодам преступлений украинских силовиков следствие установило факты нарушения Конвенции о правах ребенка, рассказывает Петренко.

Следственный комитет напоминает, что подобные преступления не имеют срока давности, и все эти факты будут и впредь фиксироваться в материалах уголовного дела, объем которого составляет уже несколько сотен томов.

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