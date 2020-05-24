СМИ: "Сельта" продлит аренду Смолова до конца сезона

Испанский футбольный клуб "Сельта" продлит аренду Федора Смолова до фактического окончания сезона. Об этом информирует портал Faro de Vigo.

Руководство "Сельты" достигло предварительной договоренности о продлении соглашений сразу с шестью игроками. Речь о Смолове, Рафинье, Пап Дьопе, Джейсоне Мурильо, Лукасе Оласе и Филипе Брадариче.

К слову, накануне Смолов дал развернутое интервью клубному телеканалу "Сельты", в котором признался, что у его команды достаточный потенциал, чтобы бороться за самые высокие места.

"Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее, и мы покажем свою лучшую игру. Верю, что мы продолжим набирать очки и не вылетим. У нас достаточно сильный состав, чтобы бороться не просто за выживание, а за самые высокие позиции", - считает Смолов.

Федор перешел в "Сельту" зимой из "Локомотива", с которым у него все еще действует контракт. До паузы в чемпионате Испании, вызванной пандемией коронавируса, россиянин провел шесть встреч в Примере и забил один мяч - в ворота мадридского "Реала".

Возобновиться сезон в Испании должен 8 июня. Помимо Смолова, в Ла Лиге выступает еще один наш соотечественник - полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.