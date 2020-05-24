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24.05.2020 11:25
Рубрика: В мире

СМИ: США могут создать свой аналог ВОЗ

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты могут создать свой аналог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который возглавит Дебора Биркс, координатор группы по коронавирусу Белого дома, являющаяся сотрудницей государственного департамента США.

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости
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Помощники президента США Дональда Трампа рассматривают план по реализации глобального ответа американской администрации на будущие вспышки инфекционных заболеваний. При этом новое подразделение может структурно войти в государственный департамент США, согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания Politico.

Согласно этим планам, руководство американского дипломатического ведомства намерено предлагать кандидатуру координатора для наблюдения почти за всеми аспектами готовности к пандемии и ответных мер - от глобального распространения вакцин и лекарственных средств до разработки модернизированных протоколов для предотвращения распространения вспышки инфекции, отмечает издание. "Наличие единственной структуры, нацеленной на то, чтобы сфокусировать внимание и ресурсы всего мира, стало эффективной моделью, чтобы переломить ход таких болезней, как ВИЧ/СПИД или малярия", - говорится в документе, который американские чиновники планируют предложить вниманию конгрессменов. Также отмечается, что посредством данной организации Соединенные Штаты "смогут утверждать глобальное лидерство в мобилизации частных и государственных партнеров, различных учреждений и других доноров для поддержки глобальной ответной реакции на пандемию".

Вместе с тем, это предложение, которое обсуждалось на заседании Совета национальной безопасности, уже вызвало острые дискуссии между государственным департаментом и Агентством США по международному развитию (USAID), представители которого, отмечают источники, были удивлены и озадачены этой идеей, способной привести к потере контроля над значительными финансовыми средствами. Как отмечают аналитики, эта инициатива действительно может снизить роль USAID по борьбе с пандемией. С другой стороны, отмечают эксперты, государственному департаменту действительно не хватает специалистов по эпидемиологии, вирусологов и экспертов в области общественного здравоохранения, многие из которых как раз работают в Агентстве США по международному развитию.

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Также у специалистов возникают вопросы о том, будет ли новая организация сосредоточена исключительно на вспышках инфекционных заболеваний или ее деятельность будет расширена, чтобы сделать акцент на других глобальных проблемах здравоохранения. Как отмечают источники издания, члены целевой группы по коронавирусу в Белом доме, возглавляемой вице-президентом Майком Пенсом, ранее высказывали озабоченность "нецелевым" распределением медикаментов со стороны USAID в другие страны в ущерб интересам США в разгар пандемии, когда в американских больницах возникла нехватка защитных средств.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ, угрожая значительно сократить финансирование организации и выйти из ее состава.

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