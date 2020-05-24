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24.05.2020 06:25
Рубрика: В мире

Совладелец Le Monde рассказал о сотрудничестве со спецслужбами Франции

Текст: Максим Макарычев
Ксавье Ниль, совладелец газеты Le Monde, заявил, что, будучи молодым человеком, в конце 80-х годов работал на французскую службу государственной безопасности и шпионил за автомобильным гигантом Renault и ее бывшим президентом. Ниль уточнил, что он занимался взломом компьютерных сетей, что в те годы было относительно новым методом.

52-летний французский миллиардер сообщил французскому парламентскому телеканалу, что несколькими годами позже взломал несколько мобильных телефонов, в том числе устройство тогдашнего президента страны Франсуа Миттерана. Ниль также признал, что преследовал Роберта Пандро, который был министром безопасности при президенте Жаке Шираке.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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"Я не состоял в должности в спецслужбах. Я был, своего рода, почетным агентом", - сказал Ниль. Он признался, что когда ему было 17 лет, он бросил школу и взломал декодеры сети платного телевидения Canal + для продажи кодов. Именно после этого на него вышли представители французских спецслужб. "Они сказали: "Это здорово, пиратство не так серьезно, но вы делаете что-то интересное, - заявил бизнесмен. - Они сказали, что мы, молодые люди, заходим на компьютерные сайты с конфиденциальными данными, и предложили, чтобы мы собрали группу и пошли дальше, чтобы помочь им лучше понять этот механизм. Мы делали это для себя в качестве развлечения и передавали им информацию".

Состояние Ниля оценивается примерно в восемь миллиардов евро. Он считается 21-м самым богатым человеком Франции. Его женой является Дельфина Арно, дочь Бернара Арно, президента брендовой люкс-группы LVMH, самого богатого человека Франции и мужа голливудской актрисы Сальмы Хайек. В 2004 году Ниль был арестован за уклонение от уплаты налогов. Он был оштрафован на 250 тысяч евро и приговорен к двум годам условного наказания. Ниль и партнеры приобрели Le Monde в 2010 году, уточняет The Guardian.

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