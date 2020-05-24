США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

США переносят саммит G7 с 10 июня на конец месяца, заявил 24 мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Планируется, что саммит состоится в личном формате, а не в режиме видеоконференции. Где именно может пройти мероприятие, пока точно неизвестно, но ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности провести его в резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

Как отметил О'Брайен в интервью американскому телеканалу CBS, все лидеры G7 заинтересованы в личной встрече. По словам советника, "мы убедимся, что все сдали тесты на коронавирус, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда в Вашингтон… Мы рассматриваем конец июня из-за логистики мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования мероприятия".