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24.05.2020 20:40
Рубрика: Экономика

Эхо ценовой войны

Сумеет ли российская нефть вернуть потерянную долю рынка Европы
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Снижение экспорта российской нефти Urals в Европу было вызвано не только падением спроса, но и ценовой войной, предшествующей новой сделке ОПЕК. Ситуация начнет исправляться только с июня, когда истечет время действия скидок, предоставленных Саудовской Аравией на свою нефть для европейских потребителей.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В апреле поставки Urals во Францию и Турцию сократились до нуля. Саудовская нефть сорта Arab Light благодаря скидке в 10,25 доллара за баррель также потеснила Urals в Польше, Греции, Италии и Нидерландах, где расположены крупнейшие в Европе нефтехранилища. Общую статистику поправило наращивание поставок в Китай, который за первые 4 месяца этого года закупил рекордные объемы Urals - около 6,1 млн тонн. В результате экспорт нефти из России даже показал рост на 2,2% по сравнению с апрелем 2020 года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Но в мае ситуацию усугубляет необходимость выполнять условия сделки ОПЕК+. По предварительным данным, за 20 дней этого месяца совокупный экспорт российской нефти сократился на 25%.

С июня скидки на Arab Light уменьшатся до 3,7 доллара за баррель и можно ожидать постепенного возвращения доли российской нефти в Европе, но не совсем в тех объемах, как раньше. Несмотря на схожесть качественных характеристик Urals и Arab Light, переход с одного сорта на другой требует затрат. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), если уже перевели технический процесс под Arab Light, едва ли станут производить обратный переход. Уже известно, что частично на Arab Light перешли некоторые НПЗ в Финляндии, Польше, Турции и Греции.

В пользу Urals играет то, что многие крупнейшие НПЗ Европы в апреле-мае закрылись на ремонты или ограничивали загрузку своих мощностей. После возвращения к работе они возобновят закупки российской нефти. Кроме того, НПЗ Китая, распробовав этот сорт нефти, едва ли от нее теперь откажутся, что даст возможность наращивать экспорт Urals в восточном направлении.

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