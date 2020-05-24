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24.05.2020 11:25
Рубрика: В мире

The New York Times вынесла на первую полосу тысячу имен жертв коронавируса

Текст: Константин Волков
Одно из ведущих американских изданий The New York Times вышло с заголовком на первой полосе "В США умерли около 100 тысяч человек, неисчислимые потери" и подзаголовком: "Это не просто имена в списке. Они были нами".

Вся статья под этим заголовком состоит из перечисления имен одной тысячи скончавшихся с указанием возраста и характеристикой покойного одной строчкой.

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Как пояснила газета, таким образом она стремится показать масштабы эпидемии в США и разнообразие скончавшихся от нее. Это стало попыткой привлечь внимание к пандемии Covid-19, поскольку люди начинают уставать от информации о коронавирусе, хотя заболевание никуда не делось.

По данным университета Хопкинса на утро 24 мая, в США от коронавирусной инфекции скончались 97 087 человек, инфицировано 1 622 670 человек. Всего в мире заражены более 5,3 миллиона человек, скончались 342 тысячи, выздоровели более 2,2 миллиона человек.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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