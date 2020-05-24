The New York Times вынесла на первую полосу тысячу имен жертв коронавируса

Одно из ведущих американских изданий The New York Times вышло с заголовком на первой полосе "В США умерли около 100 тысяч человек, неисчислимые потери" и подзаголовком: "Это не просто имена в списке. Они были нами".

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Вся статья под этим заголовком состоит из перечисления имен одной тысячи скончавшихся с указанием возраста и характеристикой покойного одной строчкой.

Как пояснила газета, таким образом она стремится показать масштабы эпидемии в США и разнообразие скончавшихся от нее. Это стало попыткой привлечь внимание к пандемии Covid-19, поскольку люди начинают уставать от информации о коронавирусе, хотя заболевание никуда не делось.

По данным университета Хопкинса на утро 24 мая, в США от коронавирусной инфекции скончались 97 087 человек, инфицировано 1 622 670 человек. Всего в мире заражены более 5,3 миллиона человек, скончались 342 тысячи, выздоровели более 2,2 миллиона человек.