Турция готова возить российских и немецких туристов своими чартерами

Турция готова организовать чартерные рейсы для российских и немецких туристов, если даже регулярное авиасообщение не будет возобновлено. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

По словам министра, "даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой".

Он также отметил, что эпидемия коронавируса в Турции идет на спад и страна работает над восстановлением туристического потока.

Чавушоглу также отметил, что он уже дважды говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и что российские туристы хотят приехать в Турцию. Также глава МИД Турции провел встречи с немецкой, французской и британской сторонами на тему возобновления туристических поездок.

В Турции на сегодня насчитывается более 155 тысяч инфицированных коронавирусом, 4,3 тысячи человек скончались. В России - более 344 тысяч заболевших, скончались 3,5 тысячи человек. В Германии около 180 тысяч инфицированных, умерли 8,2 тысячи человек.