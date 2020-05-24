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24.05.2020 20:09
Рубрика: В мире

Турция готова возить российских и немецких туристов своими чартерами

Текст: Константин Волков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Турция готова организовать чартерные рейсы для российских и немецких туристов, если даже регулярное авиасообщение не будет возобновлено. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря

По словам министра, "даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов. Мы будем ответственны за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой".

Он также отметил, что эпидемия коронавируса в Турции идет на спад и страна работает над восстановлением туристического потока.

Чавушоглу также отметил, что он уже дважды говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, и что российские туристы хотят приехать в Турцию. Также глава МИД Турции провел встречи с немецкой, французской и британской сторонами на тему возобновления туристических поездок.

В Турции на сегодня насчитывается более 155 тысяч инфицированных коронавирусом, 4,3 тысячи человек скончались. В России - более 344 тысяч заболевших, скончались 3,5 тысячи человек. В Германии около 180 тысяч инфицированных, умерли 8,2 тысячи человек.

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