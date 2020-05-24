В Афганистане объявили о трехдневном прекращении огня

Представители движения "Талибан" (группировка запрещена в России) объявили о трехдневном перемирии с афганским правительством. Повод - праздник Ураза-байрам, который знаменует собой конец священного для мусульман месяца Рамадан.

"Ни в коем случае не проводите никаких наступательных операций в отношении противника. Если противник предпринимает какие-либо действия против вас, защитите себя", - заявил в субботу официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид. Президент Афганистана Ашраф Гани приветствовал это заявление и сказал, что правительственные войска также будут соблюдать условия перемирия.

Заявление талибов, отмечает ВВС, последовало за усилившимися атаками этой радикальной исламистской группировки. А нападение на родильное отделение в столице страны Кабуле в начале мая вызвало широкое осуждение во всем мире. Хотя талибы отрицали свою причастность к этой атаке, оно побудило президента Гани распорядиться о возобновлении наступательных операций против талибов и других радикальных группировок. В апреле талибы отклонили призыв правительства к прекращению огня на время Рамадана. Они сказали, что это "не рационально" и усилили нападения на афганские вооруженные силы.

Вместе с тем, трехдневное прекращение огня, по оценке аналитиков, вероятно, породит надежды на более длительное перемирие. Аналогичное прекращение огня было объявлено во время Ураза-байрам в 2018 году, но оно так и не было продлено. Тогда, отметили наблюдатели, талибы и сотрудники афганских сил безопасности обнимались и позировали для СМИ. На этот раз этого не произойдет: руководство группировки приказало своим бойцам не входить на территорию, контролируемую афганским правительством.

Напомним, что в этом году талибы подписали соглашение с США, в котором был определен график вывода иностранных войск из Афганистана. В соответствии с соглашением, президент США Дональд Трамп объявил о том, что пять тысяч американских военнослужащих покинут Афганистан, а сам он встретится с лидерами талибов в ближайшем будущем. Войска США и НАТО будут выведены из страны в течение 14 месяцев. Соединенные Штаты также согласились отменить санкции против талибов и работать с ООН над отменой отдельных рестрикций в отношении этой группировки.

В свою очередь талибы заявили, что не позволят "Аль-Каиде" (запрещенная в России группировка) или любой другой экстремистской организации действовать в районах, которые они контролируют. Афганское правительство не принимало участия в переговорах. Официальный представитель афганской администрации заявил, что талибы добиваются освобождения 15 командиров, которые, как считается, оказались причастны к масштабным нападениям в стране, повлекшим большое количество жертв. В ответ представитель талибов обвинил правительство в задержке освобождения деятелей движения "под тем или иным предлогом".

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что боевики прекратили нападения на международные силы, они продолжили атаки на представителей афганских служб безопасности. Прямые переговоры между двумя сторонами конфликта должны были начаться в марте, но были отложены как раз из-за спора об обмене заключенными. Как отмечают эксперты, трехдневная отсрочка насилия может помочь придать импульс этим переговорам, чтобы они наконец-то начались, и способна возродить робкие надежды, что, в конечном итоге, прекращение многолетнего конфликта в Афганистане окажется возможным.

Напомним, что в начале мая президент Афганистана Ашраф Гани и его главный политический соперник Абдулла Абдулла подписали соглашение о разделении власти, положив конец многим месяцам политической неопределенности в стране.