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Рубрика: Экономика

Пункты назначения

В Банке России рассказали о будущем ключевой ставки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
В Банке России считают, что с учетом нынешней динамики инфляции есть пространство для заметного смягчения денежно-кредитной политики. Так, вариант снижения ключевой ставки в июне сразу на один процентный пункт, то есть до 4,5% годовых, по-прежнему актуален, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
Пик годовой инфляции, скорее всего, придется на лето, рассчитывает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: РИА Новости Пик годовой инфляции, скорее всего, придется на лето, рассчитывает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: РИА Новости
Пик годовой инфляции, скорее всего, придется на лето, рассчитывает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Фото: РИА Новости

"В условиях преобладания в дальнейшем дезинфляционных тенденций у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", - сообщила Набиуллина. При этом, по словам главы ЦБ, по мере выхода из базы расчетов очень низких месячных значений лета-осени 2019 года годовая инфляция скорее всего возрастет. Но за последнюю неделю инфляция была около нуля, а годовая инфляция в последние две недели была стабильной, чуть выше 3%, отметила глава Банка России. По ее словам, такому эффекту в том числе поспособствовало прошедшее укрепление курса рубля на фоне повысившихся цен на нефть.

Инфляция за последнюю неделю оказалась нулевой. На это повлияли укрепившийся курс рубля и спад спроса покупателей на товары первой необходимости

Такие показатели ценовой динамики развязывают ЦБ руки для заметного снижения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров 19 июня. "Вероятность снижения ставки на один процентный пункт "на столе", но она по-прежнему ниже 100%", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты". Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 5,5% годовых. До этого уровня ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта в конце апреля и допустил, что продолжит снижать ее и дальше.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Пик годовой инфляции 2020 года придется на лето, ожидают в ЦБ. По текущему прогнозу Банка России, уровень инфляции по итогам 2020 года может составить 3,8-4,8% и останется на целевом уровне "вблизи 4%" в последующие годы. При этом без проведения мягкой денежно-кредитной политики, к которой сейчас перешел Банк России, инфляция в 2021 и 2022 годах может оказаться ниже 4%, допустила Набиуллина. В представленном ранее социально-экономическом прогнозе минэкономразвития говорится, что в 2020 году уровень инфляции составит 4% и останется на нем же в 2021-2023 годах.

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