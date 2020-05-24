В Британии эпидемия коронавируса вызвала дефицит домашних питомцев

Британия столкнулась с острым дефицитом домашних животных из-за эпидемии COVID-19. Как сообщила газета The Financial Times, оказавшиеся на самоизоляции одинокие англичане выстроились в очереди для того, чтобы приобрести себе питомцев.

Как сообщили заводчики, спрос на животных в апреле подскочил на 140 процентов. При этом получить вожделенного "четвероногого друга человека" быстро можно даже не надеяться - листы ожидания во многих случаях выросли с обычных 100 человек до 400.

В свою очередь, Королевское общество по предотвращению насилия в отношении животных зафиксировало увеличение числа визитов в свои приюты и питомники на 600 процентов. Уточняется, что особенно сидящих на карантине британцев интересуют кокер-пудели (кокапу), французские бульдоги и другие породы собак, за которыми относительно легко ухаживать.