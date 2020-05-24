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Рубрика: В мире

В центре Киева прошел митинг против президента Зеленского

Текст: Константин Волков

В центре Киева прошел митинг националистов против политики президента Украины Владимира Зеленского. По информации столичной полиции, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

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Мероприятие было организовано политическими партией "Национальный корпус", ассоциируемой с главой МВД Аваковым, а также партией "Демократическая секира" и общественной организацией "Дело громад", финансируемыми Порошенко.

Утром 24 мая на площади Независимости собралось около пятисот человек, включая журналистов, которые затем прошли к Европейской площади и Мариинскому парку, рядом с которым расположен дом, где живет президент.

Манифестанты требовали "прекратить сдачу национальных интересов Украины". Участники обклеили листовками забор вокруг дома, где находится квартира Зеленского, зажгли файеры и спели гимн Украины, после чего разошлись.

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