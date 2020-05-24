В честь юбилея Бродского пройдет музыкальный онлайн-марафон

Этот большой гала-концерт "Не выходи из комнаты" назван по первым строчкам стихотворения поэта. Стихи Иосифа Броского - одни из самых любимых у российских рокеров. Многие его произведения написаны так, что кажется, будто в них уже сама по себе звучит магическая музыка и есть влекущий, притягательный драйв.

Вот и в стихотворение "Не выходи из дома" чарующе врываются упругие ритмы, слышится дыхание взволнованной и пылкой босановы. Да и строчки есть такие: "Не выходи из комнаты. Танцуй, поймав босанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв; еще одна будет лишней"…

Одними из первых песни на стихи Иосифа Бродского стали писать его земляки - петербургская группа "Сурганова и оркестр" и "Сплин". А Светлана Сурганова даже назвала свой первый студийный альбом 2003 года по собственной песне на хрестоматийные стихи поэта - "Неужели не я". Да и прежде, когда певица, гитаристка и скрипачка играла в "Ночных снайперах", в их репертуаре появился хит на стихи Бродского "Я люблю того, кто не придет" (его строчки выучило наизусть уже большинство поклонников рока). Теперь же, в сольной карьере Сурганова поет уже и "Сохрани мою тень", а иногда, оставив гитару, читает со сцены его стихотворение "Бабочка".

И петербуржец Александр Васильев из "Сплина" знает толк в поэзии - в репертуаре группы есть две песни на стихи поэта-земляка - "Письмо" и "Конец прекрасной эпохи".

Да, и Земфира, работающая сейчас над новым альбомом, вначале сочинила музыку именно на "Новые стансы к Августе" Иосифа Бродского. Нашла в его стихах уже ритмичную электронную музыкальную основу, на стыке new wave и брейк-бита. И летом 2018 года на open-air фестивалях "Дикая мята" и "Пикник "Афиши" в Коломенском" ей подпевали десятки тысяч зрителей. Земфира еще продолжает записывать новый диск, и поэтому в онлайн-марафоне в честь любимого поэта, увы, не выступит.

Зато обязательно споют "Сурганова и Оркестр", Александр Васильев, Женя Любич (тоже, кстати, петербурженка, как и еще одни участники концерта - Billy"s Band), Диана Арбенина, а также рэперы Баста, NOIZE MC, "25/17" и другие.

Помимо этого, в эфире впервые покажут фрагменты документального фильма "Часть Речи", где свои любимые стихи Иосифа Бродского читают его родные и друзья: дочь поэта Анна Бродская, вдова Мария Соццани-Бродская, Михаил Барышников и другие. А друг поэта, куратор музея "Полторы комнаты" Михаил Мильчик поделится воспоминаниями уже во время онлайн-марафона - из той самой коммунальной квартиры в доме Мурузи, где поэт жил и откуда вынужден был эмигрировать в США.

На всякий случай, напомню тем, кто еще не был в "Полутора комнатах", адрес дома: Санкт-Петербург, Литейный проспект, 24…

Ну, а во время онлайн-марафона для зрителей будет проведена и специальная, юбилейная экскурсия по этому музею, бывшей коммунальной квартире!

"Подлинные предметы, голос Бродского, его поэзия, положенная на музыку - все это позволит представить возвращение поэта на родную землю", - такой видят сверхзадачу этого онлайн-марафона "Не выходи из комнаты" его организаторы - петербургская концертная компания NCA.

Начало 24 мая, в 17:00.

Кстати

О подготовке к этому концерту "РГ" рассказала певица и поэт Диана Арбенина:

- Я планирую спеть две песни на стихи Иосифа Александровича: "Я всегда твердил, что судьба игра" и "Не выходи из комнаты". Вероятно, что-то в них цепляет так сильно, что я даже не пишу специально музыку. Скорее читаю стихотворение, используя гитару.