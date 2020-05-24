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24.05.2020 21:30
Рубрика: Власть

Хранить вечно

В электронные трудовые книжки попадет весь стаж
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Включать весь трудовой стаж в электронную трудовую книжку предлагают в минтруде. Подготовленные им поправки об этом в Трудовой кодекс и закон об учете в системе обязательного пенсионного страхования (есть в распоряжении "Российской газеты") направлены на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, что с 1 января вступил в силу Закон об электронной трудовой книжке. Каждому работнику дали год на то, чтобы решить - хочет ли он оставить привычный бумажный вариант книжки или перейти на электронный. В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель, ни сам работник. При этом сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в трудовую. Это можно делать через "личный кабинет" на сайте ПФР, через портал госуслуг или через мобильное приложение.

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Если работник решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то бумажную книжку отдел кадров ему отдаст на руки. Если же не решится на перемены, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую, но в то же время будет дублировать данные в электронной трудовой на этого работника. Все, у кого трудовой стаж только начинает формироваться, получают с 2020 года только электронную трудовую.

Но в любом случае в электронной трудовой будут содержаться сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остается в бумажном аналоге, который выдается на руки, и отдел кадров уже не несет за него никакой ответственности.

В электронной трудовой книжке будут содержаться сведения только с начала 2020 года

При увольнении в день прекращения трудового договора работник пишет заявление работодателю о предоставлении сведений о трудовом стаже. Работодатель обязан предоставить такие сведения, но только за период работы у него. Все предыдущие записи он переписывать и заверять своей подписью не может. Таким образом, сотрудник получит на руки лишь выписку из трудового стажа о последнем периоде работы либо на бумаге, либо в электронном виде, если у работодателя есть усиленная квалифицированная электронная подпись.

А бумажную трудовую человек теперь должен беречь как зеницу ока. Как бы не потерялась! Потом замучаешься бегать по прежним местам работы и восстанавливать стаж. А как быть, если некоторые организации уже закрылись? Осаждать запросами Пенсионный фонд РФ? А если не удастся и там получить данные?

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Минтруд решил устранить этот пробел. Он предлагает предоставить работнику возможность обратиться в подразделения Пенсионного фонда России с заявлением для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный лицевой счет за периоды работы до 1 января 2020 года, с начала трудовой деятельности.

"Поскольку размер пенсионного обеспечения зависит от корректности определения продолжительности трудового стажа, необходимо предоставить возможность передать в Пенсионный фонд все сведения, содержащиеся в бумажной трудовой, - говорит проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. - Это позволит избежать ошибок и недоразумений. А значит, более правильно в конечном счете рассчитать пенсию".

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Трудовое законодательство

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