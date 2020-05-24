В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.

"Уже несколько дней в Москве средняя суточная температура на семь градусов ниже климатической нормы", - рассказали в Гидрометцентре РФ. При этом метеорологи отмечают, что уже в воскресенье, 24 мая, в столице начнется потепление. Днем столбики термометров смогут подняться до отметок +10...+12 градусов. Но ветер по-прежнему будет северный. Что же касается осадков - во второй выходной день этой недели ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

По прогнозу, 25 и 26 мая потепление в Москве и области продолжится. "За счет дневного прогрева температура воздуха повысится до +13…+18 градусов. Это ниже климатической норма примерно на 3 градуса", - подчеркнули синоптики.