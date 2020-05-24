В Италии запасы виноделов пойдут на санитайзеры

Итальянские виноделы намерены перегонять свои нераспроданные запасы в дезинфицирующий гель для рук. Из-за карантинных мер и массового закрытия баров и ресторанов по всей Италии продажи вина упали почти вдвое, поэтому у производителей скопилось в погребах слишком много невостребованной продукции. Приближающийся сезон сбора нового урожая вынуждает их искать оригинальные способы реализации прошлогоднего вина.

Союз фермеров Conagricoltura обратился к правительству с просьбой позволить виноделам перерабатывать любимый итальянцами напиток в дезинфицирующее средство. По их мнению, это позволит "убить двух зайцев одним выстрелом": помочь выжить испытывающим серьезные экономические трудности производителям винодельческой продукции Made in Italy, а также обеспечить выходящую из локдауна Италию товаром первой необходимости, пользующимся с недавних пор колоссальным спросом. На Апеннинах абсолютно все торговые точки, салоны красоты, бары, рестораны при входе в заведение обязаны предложить клиентам воспользоваться антисептиком, кроме того, сами итальянцы тоже стараются не выходить из дома без бутылочки с защитным гелем.

Как поясняет винодел из Апулии Коррадо Капече Минутоло, сделать санитазейзер из вина достаточно просто и выгодно с экономической точки зрения, при условии что за основу будет взята продукция с истекающим сроком годности.

"Хорошее вино для производства дезинфицирующего геля для рук использовать невыгодно. Кто же станет покупать санитайзер, сделанный из элитного Бароло? Разве что богачи. Но они не являются нашей целевой аудиторией", - заметил Минутоло.

По расчетам виноделов, стоимость одного литра санитайзера, произведенного из вина, будет варьироваться в районе 3-4 евро, тогда как в настоящий момент антисептик такого формата в среднем обходится итальянцам в 12-14 евро. Экономия налицо. Видимо, поэтому в некоторых итальянских регионах уже от слов перешли к делу. Так, к примеру, администрация области Базиликата накануне дала добро на производство "винного" геля.

Однако далеко не всем экспертам эта инновационная идея пришлась по душе по той простой причине, что в вышеупомянутую схему совершенно не вписываются органические винодельни, производящие высококачественную продукцию, которую "кощунственно" превращать в обычный этиловый спирт. Подобные кампании сможет спасти лишь помощь государства в виде рекапитализации.