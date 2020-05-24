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24.05.2020 09:15
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ

Распространение коронавирусной инфекции в России прекратится тогда, когда у 95 процентов населения страны выработается к ней иммунитет. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, подчеркнув, что обеспечить такой показатель сможет только вакцинация.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции", - цитирует его слова "Парламентская газета".

Брико добавил, что при достижении такого уровня иммунитета вирус больше не сможет найти "благоприятную почву для размножения".

При этом эпидемиолог подчеркнул, что не стоит ожидать, что этот показатель можно достигнуть естественным путем. Это, по его словам, слишком рискованно и может повлечь много жертв. Единственное, что поможет создать необходимую иммунную прослойку, - это вакцинация, считает Брико. "Даже в случае заноса возбудителя в коллектив он не будет распространяться, - объяснил врач. - Потому что на его пути будет стоять мощный заслон из большого числа невосприимчивых к инфекции лиц".

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