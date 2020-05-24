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24.05.2020 16:28
Рубрика: Общество

В Минздраве рассказали, как назначаются страховые выплаты медикам

Текст: Елена Манукиян
Медработники, пострадавшие от коронавируса, получили первые страховые выплаты, сообщили в Минздраве. Как пояснили в ведомстве, это дополнительные гарантии, которые полагаются работникам здравоохранения в случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей. В министерстве подчеркнули, что страховка предусмотрена для врачей, среднего и младшего медперсонала, а также водителей карет скорой помощи.

"Все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, повлекшего за собой негативные последствия для жизни и здоровья", - следует из сообщения пресс-службы.

При этом в Минздраве подчеркнули, что дополнительные страховые гарантии не входят в перечень мер, предусмотренных обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и не относятся к пособию по временной нетрудоспособности, но выплачиваются наряду с ним.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Если заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, привело к временной нетрудоспособности медработника, ему выплачивается единовременная страховая выплата в размере 68811 рублей, при условии, что вирус подтвержден лабораторно. При стойкой утрате работоспособности, которая привела к инвалидности III группы, сумма составит 688 113 рублей. Размер выплаты увеличится до 1376226 рублей в случае установления II группы инвалидности, причиной которой стал COVID-19, и до 2064339, если работник здравоохранения станет инвалидом I группы.

Выплаты начисляются по итогам расследования страхового случая, которое длится не более суток. Его проводит специальная комиссия, созданная руководителем организации, которая должна подтвердить, что заражение коронавирусом произошло при исполнении должностных обязанностей. В комиссию обязательно входят сотрудники Фонда социального страхования.

"По результатам расследования в ФСС направляется справка - основание для начисления единовременной страховой выплаты. Как правило, деньги переводятся уже на следующий день. В общей сложности с момента установления факта заражения или осложнения из-за коронавируса до перевода денежных средств уходит не более четырех дней", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что предусмотрены также дополнительные страховые выплаты в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей. В этом случае сумма в размере 2 752 452 рубля выплачивается родственникам погибшего.

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