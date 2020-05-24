В России начались клинические испытания препарата против коронавируса

Магической таблетки быть не может. Просто та, которая сейчас проходит испытания, судя по всему, может оказаться очень эффективной, - рассказал "РГ" академик РАН, главный клинический исследователь препарата против коронавируса Дмитрий Пушкарь.

На нашу встречу Дмитрий Юрьевич пришел в респираторе и перчатках. Тут напомню, что Пушкарь главный уролог России, хирург, проводящий уникальные, в том числе роботические операции.

- Я уже два месяца урологий не занимаюсь. Наша 50-я больница полностью перепрофилирована Все мы оказываем помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. И сегодня хочу рассказать о начале клинических исследований препарата против этой страшной болезни, в котором главное действующее вещество - фавипиравир.

Фавипиравир. Название не только запомнить, но даже выговорить трудно. Дмитрий Юрьевич почти обижается:

- Привыкните! Фавипиравир на этапе предварительных исследований зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. У препарата завидное происхождение. Несколько лет назад он появился в Японии, и пришелся очень ко двору при лечении различных вирусных инфекций, включая самые сложные.

А мы, Россия, наши ученые, наши исследователи об этом знали?

Дмитрий Пушкарь: Знали. И именно сейчас, в эти карантинные недели, группа наших экспертов-исследователей: системные биологи, фармакологи, и клиницисты широкого профиля переосмыслили режим лечения вирусных заболеваний и дозировок. Наладили его производство в России. Мы это вещество никогда не использовали. И сейчас делаем на его основе свой отечественный препарат.

Можно сказать, что у нас этот препарат уже есть? В таком случае, почему мы его не применяем?

Дмитрий Пушкарь: Когда речь о новом лекарстве, даже в той ситуации, когда оно требуется срочно, исследователи, клиницисты не имеют права торопиться, поскольку за этим человеческие жизни. Поэтому только что в России начаты масштабные клинические испытания. То есть, Минздравом России одобрен протокол исследований эффективности и безопасности данного препарата.

По времени, сколько они продлятся?

Дмитрий Пушкарь: Мы рассчитываем завершить исследования через 6-8 недель.

К тому времени, надеюсь, мы уже избавимся от эпидемии. Не случится так, что препарат окажется не у дел, а деньги на исследования будут затрачены?

Дмитрий Пушкарь: Мы тоже надеемся, что к этому времени эпидемия ослабнет. Понимаете, Ирина, наша страна всегда была подготовлена к подобного рода эпидемиям, испытаниям. Наличие в России такого рода препаратов, это именно тот зонтик безопасности, о котором сегодня нужно думать. Потому что никто не застрахован от второй волны, от сезонности данного вируса. И важно, что препараты создаются у нас. И мы ни от кого не зависим. Это наша подушка безопасности.