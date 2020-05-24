В США появились самокаты с дистанционным управлением

В США самокаты с дистанционным управлением сами приезжают в точку вызова и так же самостоятельно уезжают на подзарядку после завершения аренды, сообщает издание Verge. В Атланте, штат Джорджия, для аренды уже доступны около 100 таких скутеров.

Они выглядят более объемными, чем обычные двухколесные скутеры из-за дополнительных изделий, прикрепленных к их панели управления, а также двух небольших колесиков к основанию. Это первые скутеры с дистанционным управлением, запущенные в коммерческую эксплуатацию в США. С помощью соответствующего приложения клиенты могут подать запрос на получение скутера, и через несколько минут на месте появится самокат с дистанционным управлением, готовый к поездке. После завершения аренды скутер сам в автономном режиме возвращается на базу, где проходит дезинфекцию и становится на зарядку.

Интересно, что управлять скутерами будет группа сотрудников, которые находятся на расстоянии более двух с половиной тысяч километров в Мехико. Эти телеоператоры будут наблюдать прямую трансляцию с камер скутера, а также отслеживать другие данные датчиков самокатов. В компании-арендаторе скутеров исходят из того, что эти умные самокаты является будущим "общей микромобильности".