ВМС США с помощью мощного лазера уничтожили беспилотник

Американские военные успешно испытали лазерное оружие высокой мощности. Об этом сообщает телеканал CNN. Испытания проходили в Тихом океане 16 мая. С помощью мощного лазера был уничтожен беспилотник.

В распоряжении СМИ оказались фотографии, на которых видно, как с палубы десантного корабля USS Portland пучок лазера направляется на дрон и выводит его из строя. В пресс-службе Военно-морских сил США рассказали, что "был испытан твердотельный лазер высокого класса". При этом мощность его называть не стали. Возможно, речь идет о 150 киловатт, предположили журналисты.

Данное оружие может быть использовано как против летательных аппаратов, так и против небольших катеров, сообщает ТАСС.