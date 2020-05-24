Американские правоохранители арестовали предполагаемых сообщников экс-руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона, которые, по мнению следствия, помогли топ-менеджеру в конце декабря прошлого года совершить дерзкий побег из Японии. Отставного военного Майкла Тейлора, который ранее проходил службу в элитном американском спецподразделении "зеленые береты", и его 27-летнего сына Питера задержали по запросу японских властей на территории штата Массачусетс, где у них расположен симпатичный двухэтажный дом с гаражом и газоном. Как минимум последние шесть недель оба находились на территории США.

Майкл Тейлор (справа) и Питер Зайек в аэропорту Стамбула в декабре 2019 года, куда они, предположительно, переправили Карлоса Гона из Токио. Фото: AP

Отец и сын по видеосвязи в оранжевых робах и лицевых масках предстали перед федеральным судьей. Такой формат общения пришлось использовать из-за пандемии коронавируса. Служитель Фемиды оставил подозреваемых под стражей. На этой неделе будет рассмотрен вопрос об освобождении обоих задержанных под залог.

Токио намерен добиваться выдачи Тейлоров. Как рассказал генеральный секретарь кабмина страны Ёсихидэ Суга, японская сторона в ускоренном порядке готовит необходимые для этого документы. Правительство островного государства имеет право направить соответствующий запрос в течение 45 дней. США ожидают, что документ поступит в самое ближайшее время. В Японии Майклу и Питеру Тейлорам грозит реальный срок. Юристы предполагают, что оба могут угодить за решетку на четыре года. Между тем адвокат арестованных Пол Келли рассказал журналистам, что собирается оспорить требования японцев об экстрадиции. Вполне возможно, что вопрос выдачи Тейлоров обсудят на политическом уровне. Как известно, Вашингтон неохотно выдает своих граждан другим странам. В свою очередь для Токио заполучить преступников - дело чести. Случай с Карлосом Гоном поверг в шок всю страну и очень серьезно ударил по имиджу властей Японии.

Токио намерен добиваться выдачи Тейлоров, которым за предполагаемую помощь Гону грозит до 4 лет тюрьмы

Напомним, что бывший глава компании Nissan Карлос Гон обвиняется японской прокуратурой в финансовых махинациях и уходе от уплаты налогов. Бизнесмен был арестован в 2018 году. Он даже успел посидеть в одиночной камере токийской тюрьмы, пока его защита не добилась разрешения перевести предпринимателя под домашний арест. Топ-менеджер ждал очередных судебных слушаний в своей квартире на территории японской столицы. Как оказалось, все это время он тщательно готовился к побегу.

Исчезновение Карлоса Гона из Японии окутано тайной и больше напоминает сюжет приключенческого фильма. 29 декабря прошлого года бизнесмен надел неприметную одежду черного цвета, лицевую маску и кепку, после чего вышел на улицу. На такси он добрался до оживленного квартала Роппонги, в котором любят бывать иностранцы. Через некоторое время в гостинице Grand Hyatt предприниматель встретился со своими подельниками. Полиция утверждает, что покинуть территорию островного государства Карлосу Гону помогли как минимум трое иностранцев. Помимо Майкла и Питера Тейлоров, в списке фигурирует ливанский гражданин Джордж Зайек, который объявлен в международный розыск.

По некоторым данным, Питер Тейлор до побега Гона трижды прилетал в Токио и лично встречался с предпринимателем около семи раз. Именно он снял номер в токийском отеле, где Гон общался с Майклом Тейлором и Джорджем Зайеком. Эти двое под видом музыкантов за день до побега прибыли из Дубая в японский город Осака, забронировали номер в гостинице неподалеку от международного аэропорта Кансай и отправились в Токио. В японской столице они забрали Карлоса Гона и на скоростном поезде "синкансэн" вернулись в Осаку. Тейлор-младший, выполнив свою часть плана, улетел в КНР.

Вечером в этот же день Карлос Гон, Майкл Тейлор и Джордж Зайек зашли в гостиницу в Осаке. Некоторое время спустя они покинули отель. Как могло показаться на первый взгляд, компания вышла из номера не в полном составе. Камеры наблюдения зафиксировали Тейлора-старшего и Зайека с двумя тележками, на которых лежали объемные коробки из-под музыкального оборудования. На видео Гона с ними не было. Мужчины прибыли в аэропорт, прошли регистрацию и на частном бизнес-джете улетели в Стамбул. При этом их багаж не подвергался серьезному досмотру и не просвечивался рентгеном. По всей видимости, в одном из футляров находился Карлос Гон. Позже было установлено, что беглый бизнесмен благополучно добрался до Турции. Там он пересел на другой борт, который доставил топ-менеджера в Ливан. В Бейруте Гон воссоединился со своей женой. Новый 2020 год предприниматель отпраздновал в Ливане в компании супруги и друзей. В соцсетях появилась фотография, на которой Карлос Гон пьет вино и мило общается со своей суженой и приятелями.

Кстати, на счета главы компании, которой принадлежал самолет, с октября по декабрь прошлого года поступило более 300 тысяч долларов. Деньги перечислялись разными суммами в долларах и евро около десяти раз. Турецкая полиция подозревает, что это было вознаграждение за вывоз топ-менеджера из Японии.

Токио по дипломатическим каналам обратился к Бейруту с просьбой об экстрадиции Карлоса Гона.

Однако Ливан был вынужден отказать. Дело в том, что у ближневосточного государства отсутствует с Японией соглашение об экстрадиции преступников и подозреваемых в совершении правонарушений.