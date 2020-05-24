Пробные тесты показали эффективность новой вакцины против трех видов рака

Китайские ученые из Института технологии Академии наук Китая объявили о создании новой вакцины на основе самовосстанавливающихся микрокапсул из полимолочной кислоты. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Применение вакцин для профилактики рака считается перспективным направлением борьбы с этим смертельным недугом. Сейчас в мире известны три терапевтические противораковые прививки, но поиски наиболее эффективной все еще ведутся.

Новая вакцина уже прошла пробное тестирование - пока лишь на моделях опухолей. Она оказалась эффективна против лимфомы, меланомы и рака молочной железы. Ранее ученые института уже разрабатывали противораковые вакцины, но они не удовлетворяли тем, что были сложны в подготовке, а необходимость частых прививок снижала их эффективность.

Действительно, вещества, воздействующие на патологические клетки, известны уже давно, но главная проблема, над которой работают ученые всего мира - это доставка этих препаратов непосредственно в зону опухоли, а также взаимодействие введенных препаратов с окружающими тканями и средой. На этот раз исследователи разработали платформу для внедрения вакцины на основе самовосстанавливающихся микрокапсул.

Принцип действия полимолочной кислоты - это активирование иммунной системы организма, который вырабатывает антигены и тем самым препятствует развитию раковых клеток. Лечебное средство заключают в микрокапсулу с функцией самовосстановления. После вакцинации эти микрокапсулы остаются в месте инъекции и образовывают "депо" антигенов. В процессе растворения микрокапсул интернализация антигена последовательно усиливается благодаря его устойчивому высвобождению. Молочная кислота, в свою очередь, создает благоприятную кислотную среду, которая способствует поглощению антигена. Таким образом, искусственно модулированные микроокружения усиливают поток активированных антигенов, которые направляются в лимфатические узлы и непрерывно индуцируют Т-клетки для атаки опухоли.

В результате тестирования ученые пришли к выводу, что подобная методика вакцинации эффективно борется с опухолью, помогая организму отторгать раковые клетки, препятствует образованию метастазов и предохраняет от послеоперационного рецидива болезни.