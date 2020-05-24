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24.05.2020 14:10
Рубрика: В мире

Вакцины от коронавируса испытают на 10 тысячах британцев

Текст: Юрий Когалов
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Попытки найти вакцину от коронавируса нового типа ведутся во многих странах. В Великобритании месяц назад уже приступили к клиническим испытаниям одной из них. Тогда для участия в эксперименте была отобрана тысяча человек в возрасте от 18 до 55 лет. Первый этап был признан успешным, и теперь ученые из Университета Оксфорда расширяют исследование, привлекая к испытаниям еще свыше 10 тысяч человек, в том числе детей в возрасте от 5 до 12 лет и пожилых людей до 70.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Как отмечает профессор вирусологии в Институте Дженнера, на базе которого проводится эксперимент, Сара Гилберт, на первом этапе люди старше 55 лет проявили большой интерес к испытаниям, но в подопытную группу попала лишь малая часть из них. "Теперь мы можем включить больше пожилых людей в проводимое исследование", - цитирует ее BBC.

Участникам эксперимента вводятся различные виды и дозы вакцины, чтобы сравнить их действие. По мнению специалистов, исследование займет от двух месяцев до полугода.

Изначально ученые экспериментировали на приматах и даже добились того, что у получивших вакцину обезьян вирус не так сильно поражал легкие и дыхательные пути. Теперь исследователи пытаются добиться того же результата на людях.

Фото: iStock
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Для участия в эксперименте отбираются волонтеры с отменным здоровьем, которые согласны намеренно заразиться коронавирусом. За это они получают вознаграждение в 625 фунтов стерлингов и полноценный врачебный уход.

Как ранее заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, на реализацию проекта создания вакцины будут отпущены 52,5 миллиона фунтов стерлингов. Эта сумма поделена между Университетом Оксфорда и Лондонским Имперским Университетом, чьи испытания вакцины должны начаться в июне. Последний работает над созданием РНК-вакцины, которая должна "дать генетическую команду клеткам человеческих мышц" производить специфический для SARS-CoV-2 белок.

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