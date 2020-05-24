ВДНХ стала центром онлайн-празднования Дней славянской письменности

Самоизоляция закрыла Красную площадь Москвы для проведения Дня славянской письменности и культуры, отмечаемого 24 мая. Центр славянской письменности и культуры "Слово" на ВДНХ стал одним из центров онлайн-празднования.

Instagram-аккаунт "Слова" открыл праздник знакомством своих подписчиков и посетителей социальный сетей фрагментами карты-романа "Кириллица в пространстве и времени". Этот креативный арт-объект - один из "градообразующих" экспонатов центра. На карте размером пять на три метра представлена история развития русского языка от кириллицы до наших дней. Историю развития русского языка зрителям и подписчикам рассказывают и показывают 25 динамичных видеороликов. Они демонстрируют самые интересные фрагменты карты, а экскурсоводы рассказывают о становлении и развитии славянского алфавита. Отдельно интерактивная видео-карта рассказывают о судьбе святых Кирилла и Мефодия - родоначальниках алфавита.

Параллельно в социальной сети "Одноклассники" еще с 22 мая идет цикл онлайн-лекций культуролога, сотрудника Российской национальной библиотеки Николая Буцких. В онлайн-курс вошли три лекции. Первая 22 мая рассказала о том, что какой алфавит появился раньше - кириллица или глаголица. А также объяснила, почему для тайных писем славяне использовали глаголицу.

Вторая лекция 24 мая также открыла празднование Дня славянской письменности и культуры. Ее слушатели узнали о разных стилях письма и оформления книг, рассмотрели образцы оформления орнаментов, заглавных букв и инициалов. И, наконец, заключительная лекция 26 мая расскажет редкой и загадочной пермской азбуке и других алфавитах, которые во временем влились в кириллицу.

Также центр "Слово" открыл творческие онлайн-мастер-классы по каллиграфии и леттерингу, цикл онлайн-экскурсий по развитию русского и других славянских языков. Самая большая экскурсия - "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней".

День славянской письменности и культуры по всей стране проходит в онлайн-режиме. Как и ВДНХ, почти все вузы страны показывают видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию русского языка, проводят тематические конференции. Институт русского языка имени Пушкина 29 мая проведет уже традиционный Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских языков и культур.

Справка "РГ"

День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая, приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые стали родоначальниками славянского алфавита. Вместе с Россией его отмечают 12 стран мира