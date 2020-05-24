ВДНХ стала центром онлайн-празднования Дней славянской письменности

Новости

В Крыму вспышка COVID-19 произошла в городке дорожных строителей 10:37
Нурмагомедов высмеял Макгрегора за его рейтинг сильнейших бойцов UFC 10:26
В Челябинской области отмечен спад в динамике заболеваемости COVID-19 10:21
Михаил Мишустин поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам 10:02
Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства 10:02
Московские врачи вылечили от коронавируса более 49 тысяч человек 09:52
Британский премьер Джонсон отверг призывы оппозиции уволить Каммингса 09:20
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ 09:15
Минтранс разработал законопроект о смешанных перевозках 09:08
Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов 09:00
Почему в автомобиле перестают втягиваться ремни безопасности 09:00
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом 08:25
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом 07:47
В Афганистане объявили о трехдневном прекращении огня 07:25
МЧС сообщило о зафиксированном в Ингушетии землетрясении 07:03
Трамп поехал играть в гольф во время национальной изоляции 06:52
Совладелец Le Monde рассказал о сотрудничестве со спецслужбами Франции 06:25
Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря 05:53
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу 05:30
Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике 04:52
Захарова заявила о нежелании США обсуждать Договор по открытому небу 04:05
Опубликовано видео уничтожения беспилотника лазерным оружием ВМС США 03:30
Илон Маск признался в любви к русскому языку 02:42
ВМС США с помощью мощного лазера уничтожили беспилотник 02:05
В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
С соседями по даче могут начать договариваться медиаторы
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
Как будем летать. Рекомендации Росавиации
24.05.2020 09:37
Рубрика: Культура

ВДНХ стала центром онлайн-празднования Дней славянской письменности

Текст: Владимир Емельяненко
Самоизоляция закрыла Красную площадь Москвы для проведения Дня славянской письменности и культуры, отмечаемого 24 мая. Центр славянской письменности и культуры "Слово" на ВДНХ стал одним из центров онлайн-празднования.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Instagram-аккаунт "Слова" открыл праздник знакомством своих подписчиков и посетителей социальный сетей фрагментами карты-романа "Кириллица в пространстве и времени". Этот креативный арт-объект - один из "градообразующих" экспонатов центра. На карте размером пять на три метра представлена история развития русского языка от кириллицы до наших дней. Историю развития русского языка зрителям и подписчикам рассказывают и показывают 25 динамичных видеороликов. Они демонстрируют самые интересные фрагменты карты, а экскурсоводы рассказывают о становлении и развитии славянского алфавита. Отдельно интерактивная видео-карта рассказывают о судьбе святых Кирилла и Мефодия - родоначальниках алфавита.

Наталья Сергунина: ВДНХ в онлайн-режиме отметит День славянской письменности и культуры

Параллельно в социальной сети "Одноклассники" еще с 22 мая идет цикл онлайн-лекций культуролога, сотрудника Российской национальной библиотеки Николая Буцких. В онлайн-курс вошли три лекции. Первая 22 мая рассказала о том, что какой алфавит появился раньше - кириллица или глаголица. А также объяснила, почему для тайных писем славяне использовали глаголицу.

Вторая лекция 24 мая также открыла празднование Дня славянской письменности и культуры. Ее слушатели узнали о разных стилях письма и оформления книг, рассмотрели образцы оформления орнаментов, заглавных букв и инициалов. И, наконец, заключительная лекция 26 мая расскажет редкой и загадочной пермской азбуке и других алфавитах, которые во временем влились в кириллицу.

Также центр "Слово" открыл творческие онлайн-мастер-классы по каллиграфии и леттерингу, цикл онлайн-экскурсий по развитию русского и других славянских языков. Самая большая экскурсия - "Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней".

Названы самые популярные мастер-классы в центре славянской письменности

День славянской письменности и культуры по всей стране проходит в онлайн-режиме. Как и ВДНХ, почти все вузы страны показывают видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию русского языка, проводят тематические конференции. Институт русского языка имени Пушкина 29 мая проведет уже традиционный Кирилло-Мефодиевский фестиваль славянских языков и культур.

Справка "РГ"

День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая, приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые стали родоначальниками славянского алфавита. Вместе с Россией его отмечают 12 стран мира

Культура Общество Ежедневник Праздники Дни славянской письменности

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
МИД: Обвинения США против РФ по "открытому небу" вызывают хохот
Московские врачи вылечили от коронавируса более 49 тысяч человек
В Минздраве назвали условие остановки распространения коронавируса в РФ
Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря
Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века