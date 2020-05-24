Прогулы, сон на заседаниях, поправки в приговоры задним числом: это и многое другое, такое же нехорошее, должно стоить судьям карьеры.

Верховный суд России детально объяснил, за что и как надо наказывать людей в мантиях. Подробности - в опубликованном обзоре судебной практики дисциплинарной коллегии Верховного суда страны.

Судья М. из Волгограда, заслушав последнее слово подсудимого, удалилась на несколько дней в совещательную комнату. По закону это время судья должен посвятить размышлениям в уединении. Конечно, вечером ему можно делать перерывы на обед, а вечером уходить домой, но в целом судья должен находиться в комнате и быть закрытым от всего мира. Пока судья официально числится ушедшим в совещательную комнату, ему нельзя проводить другие процессы.

Но по каким-то причинам судья из Волгограда решила, что дни "совещательной комнаты" - это время расслабления. На следующий день она вообще не пришла на работу. А в 16 часов, будучи немного подшофе, устроила на своем джипе аварию, в которой пострадали пять автомобилей.

Данное поведение являлся несовместимым с высоким званием судьи, такова принципиальная позиция Дисциплинарной коллегии. Судья М. больше не судья.

Формально судья должна была ­находиться в совещательной комнате, ­вместо этого она не явилась на работу, а выпила и устроила ДТП

А судья Д. из Ростовской области, также де-юре находясь в совещательной комнате, поехал на поезде в другой регион. При этом он не держал язык за зубами по поводу своего дела, а делился мнением с тем, кому было интересно.

Между тем тайна совещательной комнаты один из фундаментальных принципов. Его нарушение - повод отменить приговор. Так случилось и в этот раз. Из-за поведения судьи вынесенный им приговор был отменен в апелляции. Осужденных освободили в зале суда. А дело, которое до того находилось в суде более года и семи месяцев, отправлено на новое рассмотрение. Сам же судья Д. был лишен мантии.

Система наказания судей тонкая материя. С одной стороны, она должна обеспечивать гарантии независимости судей. Иначе справедливость правосудия окажется под угрозой.

Фигура судьи неприкосновенна. Нельзя, чтобы порядок наказания создавал возможности для давления на человека в мантии. Мол, не будешь судить по-хорошему, уволим по-плохому.

С другой стороны, и судья не должен чувствовать вседозволенности. Особый статус не позволяет ему устраивать пьяные драки, спать на своих же судебных заседаниях, допускать волокиту.

Потому, например, был уволен судья Б. из Краснодарского края. Он выпивал с друзьями в гаражах. Само по себе это не грех. Но кто-то пожаловался в полицию, что гаражная компания гуляет уж слишком шумно.

Наряд полиции приехал на проверку, и здесь судья, теперь уже бывший, показал себя во всей своей пьяной красе: грубил стражам порядка, бросался в драку, отказывался представляться. Его скрутили и доставили в отдел.

"В отделе полиции Б. не прекратил противоправные действия и на протяжении двух часов отказывался предъявлять документ, удостоверяющий личность, - сказано в обзоре. - Находясь в фойе отдела полиции, Б. нанес удар головой старшему участковому Ч. в область лба, после чего нанес сержанту Б. несколько ударов ногой в область туловища".

Другой судья был уволен за частые поездки за границу, причем, странным образом, правосудие он умудрялся осуществлять, не присутствуя на рабочем месте.

"В течение 2015 г. В., помимо отпуска, находился за пределами России 26 рабочих дней, в 2016 г. - 25 рабочих дней. Свое отсутствие на работе с руководством не согласовывал. Решения по гражданским делам и другие процессуальные документы были датированы числами, в которые судья на работе отсутствовал", сказано в обзоре.

Нередко судьи лишались мантии за то, что правили приговоры задним числом или, выйдя из совещательной комнаты, вообще зачитывали неизвестно что. Сегодня, когда ведется аудиозапись судебных заседаний, выявить такие нарушения достаточно просто. Надо только сравнить, что было реально зачитано в суде, и какой текст решения потом лег в дело. Часто такой сравнительный анализ приводит к серьезным последствиям для судьи.

При этом Верховный суд России особо подчеркнул, что за неумышленные ошибки при принятии решений судью наказывать нельзя. Если судья был честен, но ошибся в применении той или иной нормы, нельзя предъявлять к нему претензии.

Нельзя наказывать судью за неумышленные ошибки, если он судил добросовестно, но неправильно применил ту или иную норму. Зато хамство, сон на заседаниях, хроническая волокита — повод для взыскания

"Устанавливая в качестве общего правила запрет на привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и вынесенные судебные акты, федеральный законодатель исходил из того, что при осуществлении судебной деятельности возможны ошибки, не дискредитирующие априори лиц, их допустивших", сказано в обзоре.

Такие ошибки часто возникают в ходе разрешения конкретного дела при толковании и применении норм права. Они потом исправляются вышестоящими судебными инстанциями, для этого и существует многоступенчатая система рассмотрения дел.

"Такие неумышленные судебные ошибки ординарного характера не могут расцениваться как проявление недобросовестного отношения судьи к своим профессиональным обязанностям и служить основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания", подчеркнул Верховный суд России.

Есть примеры, когда отменялось наказание судьям, допустившим подобные ошибки.