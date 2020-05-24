Первой исторической вехой, которая стала одновременно и важнейшей вехой в жизни и творчестве Шолохова, была, конечно, Гражданская война. И он был первый, кто с такой правдивостью и с такой глубиной рассказал о том, что происходило в России в начале ХХ века. Более того, он рассказал об этом, находясь не за кордоном, а здесь, и убедив в своем праве на авторскую правдивость Сталина.

Следующая веха - коллективизация. И снова - невиданная честность, неслыханная к тому времени прямота.

И наконец, третьей вехой в творчестве Михаила Александровича стала Великая Отечественная война. С этой темой он не расстается до конца своей жизни.

Уже во время войны голос фронтового корреспондента Шолохова звучит столь ярко, что бойцы идут в бой с именами его нового романа "Они сражались за Родину", первое издание которого вышло в 1943 году.

… Михаил Федорович Лукин. Уроженец крестьянской семьи из Тверской губернии, начавший свою службу в царской армии в 1914 году, к 1917 году поручик, принимает революцию, вступает в Красную гвардию, дослуживается до звания генерал-лейтенанта, человек необычайно популярный в Красной армии, в середине тридцатых даже военный комендант Москвы. В начале Великой Отечественной войны командует армией под Смоленском и столь умело руководит вверенной ему группой войск, что оттягивает на себя внимание немцев и оказывает существенную помощь защитникам Москвы. Тем не менее попадает в окружение и, будучи тяжело раненым, оказывается в плену и в концлагере. Немцы активно пытаются его завербовать, однако генерал не сдается, находится в лагерях до 45-го года, освобождается нашей армией и попадает на проверку в НКВД. Через год, по счастливому стечению обстоятельств, его выпускают, но ответственные посты он уже не занимает и заканчивает свой жизненный путь в 1970 году.

Михаил Шолохов и король Швеции Густав Адольф на церемонии вручения писателю Нобелевской премии по литературе. 10 декабря 1965 года. Фото: РИА Новости

Почему я заговорил об этом человеке? Потому что генерал Лукин появляется в романе "Они сражались за Родину" под именем Александра Стрельцова, так же, как Харлампий Ермаков появляется в "Тихом Доне" под именем Григория Мелехова. Александр Стрельцов - это старший брат Николая Стрельцова, героя, которого мы видим на протяжении всех тех глав, которые нам известны, но сам Александр Стрельцов появляется только в одной главе.

Опубликованные и известные нам главы романа писались во время войны, когда бойцов нужно было настраивать, когда бойцам нужно было дать почувствовать себя людьми и немного посмеяться, и одновременно стиснуть зубы для борьбы с врагом.

Тем не менее они должны были послужить только "разбавлением" тех основных действий, которые задумывались автором в основу романа. Поэтому здесь нет рассказа о 30-х годах, здесь нет рассказа о репрессиях и нет рассказа о плене, о военнопленных. Еще одна тема, которую Шолохов поднял первым и рассказал о ней со всей прямотой.

Однако, когда уже после войны, в 68-м году, Михаил Александрович пытается начать публиковать основной текст и дает первую главу в газету "Правда", тогдашний ее редактор Зимянин приходит в ужас и предлагает такие коррективы, с которыми Шолохов согласиться не может. Здесь рассказывается о том, что людям пришлось пережить в 38-м году.

Михаил Шолохов: Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку… Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив

Письмо Михаила Шолохова Л.И. Брежневу. Писатель так и не дождался отклика руководителя партии и государства на новую главу своего романа. Фото: Предоставлено Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова

Рукопись передается на высочайшее утверждение Брежневу. Но Леонид Ильич не находит времени на ответ и просто отмалчивается. После нескольких недель ожидания Михаил Александрович пишет ему достаточно резкую записку, которую заканчивает словами о том, что ответить за время, которое он ждал от него ответа, можно было даже не из чувства товарищества, а из элементарной вежливости. Он уезжает из Москвы, понимая, что опубликовать роман в том виде, в котором он его видит, не получится. Через короткое время, тем не менее, эта глава выходит в печати, но в столь изуродованном виде, что дает возможность окончательно понять: сказать правду Шолохову не позволят.

Шолохов публикует рассказ "Судьба человека", который говорит о судьбе военнопленных в более мягкой форме и который пропускают. Хемингуэй называет этот рассказ лучшим рассказом ХХ века.

Шолохов продолжает работать над романом. Настольной книгой до последних дней для него остается двухтомник мемуаров Жукова. Его письменный стол полон бумаг, среди которых находятся и дневники Лукина.

Этот стол - единственное, что семье удается уберечь от обыска, который на третий день после смерти писателя в доме Шолохова проводит "группа товарищей". Когда же на девятый день мы открываем этот стол, то он пуст. И становится понятно, почему так жарко горел камин в кабинете писателя в последние месяцы его жизни.

Рукописи все-таки горят...

Справка "РГ"

В 1964 году французский писатель и философ Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе. В своем заявлении кроме личных причин он выразил сожаление, что премия не была присуждена Михаилу Шолохову. 15 октября 1965 года лауреатом Нобелевской премии был назван Михаил Шолохов "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время". 10 декабря 1965 года в Стокгольме состоялось вручение Нобелевской премии по литературе Шолохову. В своей речи во время церемонии писатель сказал, что его целью было "превознести нацию тружеников, строителей и героев". Нобелевская речь Шолохова произвела на публику большое впечатление. Особенно запомнились заключительные слова его речи: "Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку… Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив".

Подготовил Павел Басинский