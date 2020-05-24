Володин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с праздником Ураза-байрам отметил роль мусульман в жизни страны.

Бережно храня веру и культуру ислама, мусульмане активно участвуют в жизни России, поддерживают мир и непреходящие нравственные ценности в нашем обществе, сказал Вячеслав Володин в поздравлении.

"Пройдя через духовное очищение священного месяца Рамадан, мусульманская умма России встречает светлый праздник с надеждой на добрые перемены", - приводит слова спикера пресс-служба Госдумы. Володин отметил, что эти дни по традиции наполнены радостью общения с родными и близкими, встречами с друзьями, помощью одиноким и нуждающимся.

Председатель пожелал российским мусульманам счастья, здоровья и благополучия.

Ураза-байрам - один из двух главных исламских праздников, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. В этом году Ураза-байрам проходит без массовых мероприятий из-за коронавируса. Президент РФ Владимир Путин ранее попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник дома.