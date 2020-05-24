ВОЗ: Число заразившихся COVID в мире превысило 5 млн

Взятие анализа на коронавирус у пациента госпиталя COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Планка в 5 миллионов заразившихся коронавирусом по всему миру была преодолена 23 мая, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Окончательная цифра на настоящий момент - 5 млн 103 тысячи человек. Всего за сутки было выявлено 110 тысяч новых пациентов, передает ТАСС официальное сообщение ВОЗ.

Кроме того, за сутки скончались 5 663 человека и общая цифра с начала пандемии - 333 401 человек.

Среди стран лидерство по числу зараженных и умерших пациентов продолжает удерживать США.