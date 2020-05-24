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24.05.2020 12:12
Рубрика: Общество

Зачисление в вузы пройдет в сжатые сроки в конце августа

Текст: Мария Агранович

Вузы будут дожидаться всех, кто сдает ЕГЭ, и только после окончания Единого госэкзамена пройдет зачисление по всем направлениям подготовки, рассказал в эфире радио "КП" в воскресенье замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Его слова передает сайт KP.Ru.

- Советуем абитуриентам внимательно следить за сайтами вузов - там должна оперативно появляться и обновляться вся информация по правилам приема в этом году, - отметил Афанасьев. - По мере выхода новых распоряжений правительства вузы будут вносить изменения. Надо быть внимательным, чтобы не пропустить сроки. Будем жестко контролировать вузовские сайты, чтобы они отражали всю актуальную информацию.

Приемная кампания в вузы начнется в июне

Примерно до конца июля абитуриенты будут сдавать ЕГЭ, потом пройдут резервные дни экзамена, и только после этого вузы проведут зачисление. Оно пройдет в сжатые сроки в конце августа по привычной схеме: первый приказ - льготники и олимпиадники, второй - 80 процентов тех, кто сдавал ЕГЭ, и третий - оставшиеся 20 процентов.

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