Зачисление в вузы пройдет в сжатые сроки в конце августа

Вузы будут дожидаться всех, кто сдает ЕГЭ, и только после окончания Единого госэкзамена пройдет зачисление по всем направлениям подготовки, рассказал в эфире радио "КП" в воскресенье замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Его слова передает сайт KP.Ru.

- Советуем абитуриентам внимательно следить за сайтами вузов - там должна оперативно появляться и обновляться вся информация по правилам приема в этом году, - отметил Афанасьев. - По мере выхода новых распоряжений правительства вузы будут вносить изменения. Надо быть внимательным, чтобы не пропустить сроки. Будем жестко контролировать вузовские сайты, чтобы они отражали всю актуальную информацию.

Примерно до конца июля абитуриенты будут сдавать ЕГЭ, потом пройдут резервные дни экзамена, и только после этого вузы проведут зачисление. Оно пройдет в сжатые сроки в конце августа по привычной схеме: первый приказ - льготники и олимпиадники, второй - 80 процентов тех, кто сдавал ЕГЭ, и третий - оставшиеся 20 процентов.