Загитова претендует на звание иконы стиля

Чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане фигуристка Алина Загитова вышла в финал голосования на звание олимпийской иконы стиля, которое на своей странице в "Твиттере" проводит Olympic Channel.

В финале Загитова борется с коллегой - бывшим американским одиночником, призером чемпионата мира Джонни Вейром, который тренировался у Татьяны Тарасовой и вообще очень любит Россию. Накануне, за сутки до окончания голосования, Алина уверенно лидировала - 66 процентов против 34.

Напомним, что в полуфинале Загитова, объявившая о паузе в карьере, обошла двукратную олимпийскую чемпионку в спринте ямайскую легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Россиянка набрала 68 процентов голосов. А в четвертьфинале Загитова, образно выражаясь, сбила с ног восьмикратного олимпийского чемпиона, знаменитого спринтера с Ямайки Усэйна Болта (58 процентов против 42).