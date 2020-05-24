Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля. Голосование в "Твиттере" проводит официальный канал Игр Olympic Channel.

В четвертьфинале и полуфинале Алина опередила представителей Ямайки: легкоатлета Усэйна Болта (58 процентов против 42) и легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68 против 32).

В решающей схватке Загитовой будет противостоять американский фигурист Джонни Вейр. Голосование завершится сегодня в 16:00 по московскому времени.

Напомним, Загитова - олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании, а также чемпионка мира-2019 и Европы-2018.