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24.05.2020 12:49
Рубрика: Спорт

Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля

Текст: Артур Нанян
Алина Загитова (Россия). Фото: REUTERS/Issei Kato Алина Загитова (Россия). Фото: REUTERS/Issei Kato
Алина Загитова (Россия). Фото: REUTERS/Issei Kato

Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля. Голосование в "Твиттере" проводит официальный канал Игр Olympic Channel.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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В четвертьфинале и полуфинале Алина опередила представителей Ямайки: легкоатлета Усэйна Болта (58 процентов против 42) и легкоатлетку Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (68 против 32).

В решающей схватке Загитовой будет противостоять американский фигурист Джонни Вейр. Голосование завершится сегодня в 16:00 по московскому времени.

Напомним, Загитова - олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании, а также чемпионка мира-2019 и Европы-2018.

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