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25.05.2020 17:23
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Рассмотрение концепции РОП отложено на конец года

Текст: Елена Березина
Концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) правительство рассмотрит в конце года. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью "РБК ТВ".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"По концепции РОП сдвижка вправо произошла, потому что она действительно пересматривает экономику, бизнес, который либо ввозит товары, которые впоследствии станут мусором, либо производят непосредственно в России товар и упаковки, которые требуют утилизации. Поэтому мы концепцию РОП сдвинули на конец года, ее рассмотрение. Но это не значит, что пересмотра не требуется. Пересмотр требуется", - заявила она.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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По ее словам, пандемия повлияла на реализацию "мусорной" реформы. "Мы с начала февраля мониторили финансовое состояние региональных операторов, которые занимаются вывозом мусора из населенных пунктов.И когда поняли, что ситуация может привести к банкротству (сначала в зоне риска было 11 операторов, потом количество стало увеличиваться), когда поняли, что нужно включаться, предусмотрели перераспределение внутри нацпроекта 10 млрд рублей на безвозвратную финансовую помощь через субъекты региональным операторам", - напомнила она.

В числе других мер поддержки предусмотрено субсидирование процентной ставки по кредитам, которые регоператоры брали в российских кредитных организациях, а также выделение субсидий ряду регионов на закупку и установку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Очень важно, что наши коллеги с ППК РЭО занимаются сшивкой, практически на финальном этапе, федеральной схемы обращения с ТКО, они уже показали первый драфт. Картина получилась очень интересная. Все сделано на единой электронной картографической основе. Там - объекты капитального строительства, которые связаны с сортировкой, с оптимизацией, полигоны ТБО - в общем вся проводящая инфраструктура отражена на интерактивной карте. Причем по каждому объекту мы можем увидеть ключевые параметры - мощности, год ввода в эксплуатацию, собственника, реализация, которая привязана к этому объекту с точки зрения логистики, с точки зрения того, кто привозит мусор в эту конкретную точку", - отметила вице-премьер.

По мнению Абрамченко, федеральная схема обращения с ТКО является хорошей визуализацией для того, чтобы правильно посмотреть на концепцию РОП. "Когда вы видите всю страну на одной карте со всеми мощностями, где мусор собирается, куда он "едет", где он сортируется и утилизируется, вы понимаете, где нужны мощности по переработке бумаги, картона, алюминия, металла, стекла, вы можете грамотно размещать эти производства. Вот коллеги сейчас этим занимаются, то есть они показывают на этой единой электронной картографической основе мощности по работе с вторичными материальными ресурсами", - указала зампред правительства.

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