Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии

Администратора телеграм-канала "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова обвиняют в создании и распространении порнографии. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Тверского районного суда, куда в понедельник вечером поступили материалы следствия об избрании Худякову меры пресечения. Его подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 242 УК РФ - то есть создании и распространении порнографических материалов в составе группы лиц.

Ранее 8 мая Тверской суд уже удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца основателя "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Его обвиняют в вымогательстве в составе группе лиц в октябре 2017 года 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. Как утверждает следствие, Воронцов угрожал опубликовать личные интимные фото стража порядка в интернете. Последний отказался платить, и в итоге его фото были выложены в соцсетях.