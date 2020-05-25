"Аэрофлот" начнет восстанавливать полеты в июне

Группа "Аэрофлот" начнет постепенно восстанавливать объемы операционной деятельности в июне, сообщили в компании. Группа 25 мая опубликовала операционные результаты деятельности за апрель и четыре месяца 2020 года.

"После пониженных объемов перевозок в апреле и мае, в июне группа "Аэрофлот" приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "Аэрофлоте", с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания "Победа". На начальном этапе она будет фокусироваться на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям.

Пассажиропоток в апреле 2020 года снизился на 95,2% в годовом измерении, до 229 тысяч человек. А за четыре месяца этого года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 млн пассажиров, что на 34,7% ниже результата аналогичного периода 2019 года, отметили в компании. Сама компания "Аэрофлот" за этот же период перевезла 7,1 млн пассажиров, на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%.

Ранее в Росавиации сообщили, что одобрена заявка группы на получение субсидий. Компании, входящие в группу, кроме "Победы" получили 7,89 млрд рублей господдержки для компенсации убытков, понесенных из-за пандемии.