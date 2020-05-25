Новости

В Севастополе всех въезжающих начнут тестировать на COVID-19 12:56
В Петербурге подтвердили пять новых смертей от COVID-19 12:55
В ирландских пабах после пандемии установят миниатюрные семафоры 12:53
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный" 12:47
В Волгограде водитель квадроцикла сбил мотоцикл полиции во время погони 12:42
Новосибирскую группу "Рви меха" оштрафуют за уличную вечеринку 12:38
В Удмуртии осудили мать, убившую в бане новорожденного ребенка 12:34
В Новосибирске скончалась главный врач поликлиники № 24 12:33
В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС 12:32
Петербургскую аптеку уличили в навязывании масок и антисептиков 12:31
Студия Pixar выпустила мультфильм про гея 12:26
"Аэрофлот" начнет восстанавливать полеты в июне 12:25
На Урале ушло в суд дело о валютных махинациях на 1,7 млрд рублей 12:20
Рогозин рассказал об изменениях в космической отрасли после "разгрома 90-х" 12:16
Москвичи могут увидеть недавно открытую комету Лебедь 12:14
В Москве потеплеет до +24 градусов 12:12
В Северодвинске 18-летний юноша погиб от удара током на подстанции 12:08
За ДТП без водительских прав предложили сажать в тюрьму 12:08
ЦОДД проверит отправку машин каршеринга на дезинфекцию после каждой аренды 12:07
Сериал Тайки Вайтити "Чем мы заняты в тени" продлен на третий сезон 12:05
В Петербурге появился граффити-портрет Иосифа Бродского 12:04
Хакеру нужно всего полчаса для проникновения в локальную сеть компании 11:59
В Рязани "Газель" столкнулась со "скорой", пять человек пострадали 11:51
Эксперты проверят версию об отравлении национального героя Ирландии 11:50
Эксперты рассказали о возможности ухода цен на газ в минус 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 12:25
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" начнет восстанавливать полеты в июне

Текст: Евгений Гайва

Группа "Аэрофлот" начнет постепенно восстанавливать объемы операционной деятельности в июне, сообщили в компании. Группа 25 мая опубликовала операционные результаты деятельности за апрель и четыре месяца 2020 года.

"После пониженных объемов перевозок в апреле и мае, в июне группа "Аэрофлот" приступает к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности", - говорится в сообщении.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
"Аэрофлот" разрешил дважды переоформлять авиабилеты без штрафов

Как пояснили в "Аэрофлоте", с 1 июня возобновляет полеты авиакомпания "Победа". На начальном этапе она будет фокусироваться на поступательном возобновлении полетов по внутрироссийским направлениям.

Пассажиропоток в апреле 2020 года снизился на 95,2% в годовом измерении, до 229 тысяч человек. А за четыре месяца этого года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 млн пассажиров, что на 34,7% ниже результата аналогичного периода 2019 года, отметили в компании. Сама компания "Аэрофлот" за этот же период перевезла 7,1 млн пассажиров, на 38,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Группа "Аэрофлот" провела оптимизацию полетной программы против запланированного расписания, снизив объем выставленных креслокилометров в апреле на 90%.

Ранее в Росавиации сообщили, что одобрена заявка группы на получение субсидий. Компании, входящие в группу, кроме "Победы" получили 7,89 млрд рублей господдержки для компенсации убытков, понесенных из-за пандемии.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения обычной для мая погоды
Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК "Ясный"
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Когда можно не платить по кредиту без штрафных санкций