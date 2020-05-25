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25.05.2020 18:04
Рубрика: Культура

Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже

Текст: Наталья Лебедева

Акварельный автопортрет Антуана де Сент-Экзюпери, на котором он изобразил себя в виде повешенного Маленького принца, выставили на торги аукционного дома Kâ-Mondo в Париже. Полотно уйдет с молотка 4 июня.

Фото: AP Photo/Francois Mori
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к "Маленькому принцу"

Сент-Экзюпери создал этот рисунок на рубеже 1942-1943 годов в Нью-Йорке. На переднем плане писатель изобразил планету Земля, на которой установлена виселица, описывает картину РИА Новости. Самого себя Сент-Экзюпери изобразил одетым в узнаваемый костюм одного из своих самых известных героев - Маленького принца. На заднем плане нарисована планета Fox MGM, где на лавочке сидят мужчина и женщина.

Появление этих двоих на рисунке не случайно. В это время писатель переживал непростой период в отношениях с Сильвией Хэмилтон. Считается, что так он отреагировал на связь Хэмилтон с ее будущим мужем, продюсером Готфридом Рейнхардом, показав, как тяжело переживает эту новость и очень тоскует.

Рисунок, чьи размеры - 27 на 21 сантиметров, эксперты оцениваю в сумму от 60 до 80 тысяч евро.

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