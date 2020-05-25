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25.05.2020 14:28
Рубрика: Экономика

АСВ назвало средний размер банковских вкладов россиян

Текст: Роман Маркелов
Средний размер вклада физлиц (без учета счетов до одной тысячи рублей) в российских банках составил по состоянию на 1 апреля 183 тысячи рублей. Об этом говорится в мониторинге Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за I квартал 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, средняя величина банковского вклада физлиц увеличилась с начала года на 6,5%, отмечается в мониторинге. Средний размер вклада малых предприятий (без счетов до 1 тысячи рублей) к 1 апреля равнялся 1,462 млн рублей, уменьшившись с начала года на 1,2%.

Объем банковских вкладов граждан с начала мая не изменился

Активнее всего в I квартале росли не попадающие под страховку АСВ (то есть больше 1,4 млн рублей) крупные вклады физлиц от 1,4 млн до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей. Они выросли на 6,6 и 10,5% по сумме и на 6,9 и 4,7% по количеству счетов соответственно.

Банковские вклады величиной от 100 тысяч до 1 млн рублей снизились по сумме на 1,3% и на 2,4% по количеству счетов, говорится в мониторинге АСВ. Вклады до 100 тысяч рублей уменьшились на 6,7% по сумме и на 0,1% по количеству счетов.

В I квартале доля вкладов свыше 3 млн рублей выросла с 32,1 до 34,5%. Доля вкладов от 100 тысяч до 1 млн рублей уменьшилась с 36,1 до 34,7%. Доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн рублей увеличилась с 10,9 до 11,3%. Доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн рублей уменьшилась с 12,3 до 11,7%, а доля вкладов размером меньше 100 тысяч рублей снизилась с 8,6 до 7,8%.

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