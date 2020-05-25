Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента

Внутренние авиаперевозки в России в апреле снизилась на 85 процентов в годовом выражении - до 717,6 тысячи пассажиров, - следует из уточненных данных Росавиации.

За первые четыре месяца года этот показатель снизился на 23,5 процента в годовом выражении. Всего перевезено 27,6 миллиона пассажиров.

Международные пассажирские перевозки в апреле снизились на 99,4 процента. С учетом вывозных рейсов россиян из-за рубежа было перевезено 21,9 тысячи пассажиров.

Грузовые авиаперевозки сократились на 15 процента - до 80,5 тысячи тонн.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился более чем на 90 процента.