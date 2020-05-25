Бельгийцы подали иск к государству из-за самоизоляции

Иск против королевства Бельгия и министра внутренних дел страны Питера де Крема был подан от имени примерно сорока инициативных граждан. Иск касается введенных властями мер самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Об этом 24 мая сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Как считают истцы, введенные правительством страны меры ограничили личные свободы и противоречат Европейской конвенции по правам человека. В частности, адвокат жалобщиков Микаэль Верстратен заявил, что Брюссель "просто скопировал китайские ограничения", что, по его словам, "неприемлемо" и требует расследования.

При этом глава бельгийской Лиги прав человека Пьер-Арно Перрути считает, что введенные ограничения, безусловно, ограничили личные свободы, "но такие меры оправданы пандемией, а конвенция по правам человека позволяет в определенных случаях временно ограничивать некоторые свободы".

МВД Бельгии еще не ознакомилось с претензиями, но признает право граждан обратиться в суд.

Бельгия ввела ряд ограничений с середины марта. В частности, жителям страны разрешалось выходить из дома только в магазин, аптеку или на прогулку с близкими родственниками. Проводить массовые собрания и праздники было запрещено, также власти закрыли выезд за границу. Приостановили работу заведения общепита и школы.

С 4 мая Бельгия начала постепенную отмену ограничений. Возобновили работу те компании, чьи сотрудники не контактируют напрямую с клиентами, разрешено ходить в гости и принимать гостей, хотя рекомендуется делать это на улице. Открылись непродовольственные магазины, школы, парикмахерские, салоны красоты, музеи. В общественном транспорте обязательно носить маску.

В королевстве с середины марта скончались от последствий коронавируса 9 280 человек.