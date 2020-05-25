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Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы 00:04
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25.05.2020 00:04
Рубрика: В мире

Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы

Текст: Константин Волков
Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил 24 мая, что он направил городу-побратиму Москве предложение разместить в случае необходимости в клиниках немецкой столицы больных коронавирусом из столицы России. Об этом он рассказал в интервью изданию Tegespiegel.

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Мюллер отметил, что ответа от Москвы пока не получил, но предложение остается в силе.

Двумя днями ранее премьер-министр федеральной земли Саксония также выступил с предложением принять у себя пациентов с коронавирусом из России, тем более что у Германии уже есть такой опыт - ранее она принимала больных из Италии и Франции, а также других стран Евросоюза.

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