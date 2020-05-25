Берлин предложил разместить в своих клиниках пациентов с COVID-19 из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил 24 мая, что он направил городу-побратиму Москве предложение разместить в случае необходимости в клиниках немецкой столицы больных коронавирусом из столицы России. Об этом он рассказал в интервью изданию Tegespiegel.

Мюллер отметил, что ответа от Москвы пока не получил, но предложение остается в силе.

Двумя днями ранее премьер-министр федеральной земли Саксония также выступил с предложением принять у себя пациентов с коронавирусом из России, тем более что у Германии уже есть такой опыт - ранее она принимала больных из Италии и Франции, а также других стран Евросоюза.