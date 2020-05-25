В баскетбольной Евролиге сегодня должно быть принято решение: доигрывать чемпионат сезона-2019/20 с участием 18 клубов или нет? В турнире участвуют три наших команды - подмосковные "Химки", ЦСКА и питерский "Зенит". Но коллектив с берегов Невы застрял в аутсайдерах и уже не имеет шансов на выход в плей-офф.

До остановки Евролиги Алексей Швед и его партнеры по "Химкам" выдали в турнире хороший отрезок. Фото: Михаил Синицын

Напомним, что чемпионат был прерван в начале марта. За шесть туров до завершения "регулярки" место в плей-офф оеспечили себе турецкий "ЭФес" (24 победы - 4 поражения), испанские "Реал" и "Барселона" (по 22-6), ЦСКА и израильский "Маккаби" из Тель-Авива (по 19-9). На оставшиеся три путевки претендует группа команд, плотно расположившаяся в таблице. Среди них и занимающие седьмую строчку "Химки" (13-15). Подмосковная команда в последних пяти турах выдала ударный отрезок, одержав четыре победы.

До пандемии коронавируса предполагалось, что в четвертьфинале претенденты на титул проведут серии до трех побед, а затем в немецком Келне состоится "Финал четырех". Если бы все шло по плану, то как раз вчера поздно вечером должен был определиться сильнейший клуб Старого Света.

Решение о возобновлении или окончательном прекращении сезона-2019/20 будет зависеть от результатов голосования с участием 11 клубов, обладающих долгосрочной лицензией "А". Из российских представителей в это число входит только ЦСКА. Основной из предложенных вариантов: 18 команд собираются в одном городе, где коронавирус уже отступил, и по старой доброй "туровой системе" быстренько доигрывают "регулярку". Затем - плей-офф в формате "Финала восьми".

Накануне процедуры голосования прошла консультационная видеоконференция с участием игроков от каждой из 18 команд. Ситуацию обсуждали капитаны и кто-то из лидеров клуба. Выяснилось, что в целом большинство баскетболистов против возобновления сезона. В основном по соображениям безопасности. Вид спорта - предельно контактный, а в масках и тем более перчатках никак не поиграешь. К тому же команды сейчас находятся в неравных условиях. Если, например, испанские клубы уже вовсю тренируются, то "Химки" и ЦСКА никак не могли этого сделать из-за режима самоизоляции.

Гендиректор БК "Химки" Павел Астахов в беседе с корреспондентом "РГ" заявил, что в принципе команда хотела бы продолжить сезон, ибо есть хороший шанс выйти в "Финал восьми", показать еще более серьезный результат. Однако Астахов подчеркнул техническую сложность: "Надо собрать 18 команд в одном месте, посадить их на карантин, потом дать время на подготовку и провести соревнования, на которые потребуется двадцать с лишним дней. Это очень трудная задача".

Один из ведущих российских игроков химчан Егор Вяльцев уверен: "Не будь остановки, в плей-офф мы бы попали!" Кстати, пропустивший большую часть сезона из-за травмы его партнер по команде Тимофей Мозгов уже в боевой форме. Без срыва календаря "Химки" и ЦСКА могли бы повторить наше достижение 2016 года, когда сразу две команды из России оказались в топ-4 - армейцы и "Локомотив-Кубань".

Пока же остается просто подождать анонсированного на 25 мая решения.