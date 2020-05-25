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25.05.2020 06:40
Рубрика: В мире

Более 60 тысяч домов в Австралии остались без света из-за шторма

Непогода оставила без света не менее 50 тысяч домов в Австралии. Мощный циклон обрушился на западное побережье континента. На мысе Лиувин были зафиксированы рекордные порывы ветра - свыше 36 метров в секунду.

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Больше всего от удара стихии пострадали южные районы штата Западная Австралия. В городах Маргарет-ривер и Дансборо без электричества остались около 20 тысяч потребителей. Общее же число отключений составило 62 тысячи.

В компании Western Power рассказали, что ремонтные бригады работали всю ночь, но аварии устранены частично.

Сейчас атмосферный фронт оказывает влияние на погоду юго-западной части штата. Ураганный ветер повалил деревья, разрушил хозяйственные постройки. О пострадавших ТАСС не сообщает.

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