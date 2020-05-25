Ведущие медики Соединенного Королевства решили поддержать призыв общественности начать общественное расследование стратегии и тактики правительства Джонсона в борьбе с эпидемией коронавируса.

Промедление смерти подобно. Это крылатое выражение, предписываемое персидскому царю Дарию и подхваченное Петром Первым и Лениным, по всей видимости, до Британии так и не дошло. Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон не внял мудрым правителям минувших времен. Спешить с защитой своих граждан от стремительно надвигавшейся на Британию эпидемии коронавируса Джонсон не стал.

Сегодня, когда Британия начинает с трудом, шаг за шагом выруливать из кризиса, ошибки ее руководства становятся все более очевидными - и все более непростительными. Так, официальные данные свидетельствуют, что еще 28 февраля Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус начал распространяться в Британии бесконтрольно. 2 марта, когда премьер-министр созвал первое заседание комитета по чрезвычайным ситуациям (Соbra) в связи с коронавирусом, в стране было заражено уже 11 тысяч человек. Никаких радикальных мер при этом предпринято не было.

Британия свой момент упустила. В период 3-14 марта число инфицированных взвилось с 11 тысяч до 200 тысяч, удваиваясь каждые три дня. Ученые предупредили руководство страны, что, если не будет срочно объявлен карантин, могут погибнуть 250 тысяч граждан. Однако Джонсону и его консультантам понадобилось еще девять дней, чтобы в конечном итоге дать карантину "добро". К этому времени, по подсчетам Имперского колледжа Лондона, в стране насчитывалось уже 1,5 млн зараженных COVID-19. Кризис вышел из под контроля.

Именно нерешительностью правительства Британии как можно раньше закрыть страну на карантин объясняют сегодня британские ученые резкий всплеск инфицированных и шокирующее число погибших в этой стране. На момент подготовки этого материала в Соединенном Королевстве погибли от коронавируса 36793 человека - трагический рекорд в сравнении с остальными странами Европы. Между тем расчеты, проведенные британскими учеными еще в начале марта, показали сколько жизней можно было бы спасти при более ранним объявлении карантина.

Данные свидетельствуют, что ни одна другая европейская страна не позволила коронавирусу подняться до высочайшего уровня, прежде чем отправить свое население на карантин. Тот факт, что руководство Британии на протяжение 20 дней не решалось закрыть страну, вывел ее на трагическое второе место после США по числу погибших от COVID-19.

Профессор Питер Опеншоу, член правительственной консультативной группы по новым и возникающим угрозам респираторных вирусов, сказал: "Я думаю, что критический период задержки имел большое значение для пиковых чисел - как госпитализаций, так и смертей. Полагаю, что сейчас все согласились бы с тем, что, отправившись в самоизоляцию на пару недель раньше, можно было значительно уменьшить число госпитализаций и смертей".

Что же касается лично премьер-министра Соединенного Королевства, то британские журналисты не спустили ему весьма циничной шутки, когда, беседуя с производителями заказанных правительством для госпиталей страны вентиляторов легких, Джонсон сказал: "Давайте назовем это операцией "Последний вздох". По злой иронии судьбы британскому премьер-министру выпало вскоре самому заразиться коронавирусом. Оказавшись в тяжелейшем состоянии в палате госпиталя, балансируя между жизнью и смертью, риск оказаться под вентилятором легких с "последним вздохом" был у Бориса Джонсона 50 на 50.

Сегодня Британия, кажется, наконец-то уверовала в эффективность продуманных до последних деталей карантина и, остается надеяться, перестала играть с эпидемией в "русскую рулетку". А межу тем 24 мая руководители органов здравоохранения и медики Соединенного Королевства высказались за проведение общественного расследования на предмет того насколько грамотно и ответственно премьер-министр и его правительство защитили население от эпидемии СOVID-19.

Конфедерация NHS (национальная служба здравоохранения), которая представляет 500 организаций здравоохранения, и провайдеры NHS, которые представляют более 200 больничных трестов, объявили британской газете Independent, что, как только кризис эпидемии сойдет на нет, необходимо будет начать общественное расследование. Предметом этого расследования должен стать вопрос о том, насколько грамотно правительство Джонсона боролось с эпидемией. Расследование будет включать в себя свидетельские показания, данные под присягой.

Такого рода инициатива не имеет прецедента, поскольку только и исключительно руководство страны вправе инициировать общественные расследования и лишь по вопросам, имеющим большое общественное значение.

Однако британский юрист Софи Кемп считает, что в данном вопросе есть своя специфика. А именно: существуют решения правительства, которые могут быть подвергнуты рассмотрению в ходе расследования. Конкретно - решение от 12 марта о прекращении тестирования населения и отслеживания контактов с другими людьми. Сюда же ложится предложенная Джонсоном стратегия выработки "стадного иммунитета" у населения, а также сроки закрытия страны на карантин. И, как подытожила юрист, "это, конечно же, потребует значительной политической отваги".