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Рубрика: Экономика

Будущее энергетики после пандемии обсудят на онлайн-конференции

17 июня 2020 г. состоится онлайн-конференция "COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех". Конференция станет первой в серии онлайн-мероприятий "На пути к Конгрессу-2022", проводимых два раза в год под брендом 25-го Мирового энергетического конгресса, который пройдет в г. Санкт-Петербурге 24-27 октября 2022 года.

Соорганизаторами конференции выступают Фонд Росконгресс и Мировой энергетический совет (МИРЭС). Конференция проводится при поддержке ассоциации "Глобальная энергия".

Кризисная ситуация, вызванная пандемией COVID-19, может серьезно изменить правила игры. Продолжаются дискуссии о том, способен ли мир вернуться к прежней "нормальности" или нам предстоит научиться жить в "новой нормальности". Пандемия уже существенно изменила баланс спроса и предложения на энергетических рынках, показала актуальность новых, цифровых моделей деятельности, а также привела к резкому улучшению качества воздуха в крупных городах. Энергетические компании демонстрируют свою устойчивость перед лицом кризиса, бесперебойно снабжая население электроэнергией, однако кризис все еще может спровоцировать "идеальный шторм" - фатальное стечение обстоятельств, которые приведут к банкротству многих компаний энергетического сектора.

Для того чтобы помочь энергетическим компаниям подготовиться к неясному будущему, Мировой энергетический совет призвал глобальное энергетическое сообщество к широкому обмену опытом, что позволило определить ряд сценариев посткризисного развития. Предсказать будущее нельзя, но, построив ряд вероятных сценариев, можно взглянуть на него с разных сторон, попробовать разобраться в окружающем хаосе, а также просчитать и оценить пути, по которым человечество может прийти к реализации общей концепции глобального энергетического перехода.

В конференции примут участие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, генеральный секретарь и главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский, управляющий директор и руководитель отдела стратегии на глобальных сырьевых рынках, направление глобальных исследований, RBC Capital Markets Хелима Крофт, Леонард Бирнбаум, член правления E.ON и главный исполнительный директор компании Innogy и другие. Модератором выступит президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.

Трансляция конференции пройдет на сайте 25-го Мирового энергетического конгресса и на YouTube-канале 25-го Мирового энергетического конгресса.

Экономика Отрасли Энергетика Пандемия коронавируса COVID-19

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