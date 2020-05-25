Цены на медицинские маски продолжат снижаться

За день порой приходится сменить несколько защитных комплектов, что может стать заметной статьей в личном бюджете. Однако если в начале пандемии цены на маски росли вслед за ажиотажным спросом, то теперь их производят достаточно, и цены постепенно снижаются.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, подсчитал, что работающим россиянам ежедневно нужно не менее шести масок - с учетом восьмичасового рабочего дня и необходимости менять маску каждые два часа. "Одна - доехать домой, одна - из дома, четыре - на работу, если восьмичасовой рабочий день", - заявил он на пресс-конференции.

За месяц до введения обязательного "масочного" режима траты на медицинские маски и антисептические средства не повлияли на размер и структуру расходов большинства россиян (70,8 процента), посчитали аналитики "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие". Почти у 22 процентов расходы на эту статью в бюджете выросли, а 7,3 процента признались, что ради приобретения средств защиты им пришлось отказаться от покупки других товаров.

Маски и антисептики по-разному бьют по карману жителей регионов. Заметнее всего расходы на защитные средства повлияли на структуру трат жителей Кабардино-Балкарии, Бурятии и Астраханской области. Наибольшая доля россиян, у которых маски и антисептики никак не отразились на структуре расходов, оказалась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Во второй половине мая Федеральная антимонопольная служба России констатировала стабилизацию цен на маски, а также снижение ажиотажного спроса на них. "Нет уже запредельных цен, когда за маску просили 100 рублей", - отметил заместитель главы ФАС Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты". Такую динамику он объяснил наращиванием производства и насыщением рынка.

Благодаря росту производства масок в России они продолжат дешеветь, заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов. На динамику цен, по его словам, повлияют конкуренция и созданные запасы. Сейчас запас масок в аптеках и магазинах - около 200 миллионов штук. Ежедневно продается около 4 миллионов, из них треть - через крупные российские торговые сети, еще 1,6 миллиона - через аптеки, остальные - через мелкую розницу.

Замминистра подчеркнул, что себестоимость производства российских масок намного ниже, чем китайских. Каждая китайская маска обходится в 23 рубля без учета транспортных расходов и налогов. По словам Виктора Евтухова, введение обязательного "масочного" режима не вызвало ажиотажного спроса: продажи масок выросли в среднем на 10-20 процентов.

С доступностью масок сейчас проблем нет. Еще в начале пандемии крупный бизнес начал перепрофилировать свои мощности под производство средств защиты. А в начале мая крупное производство масок открылось в Подмосковье. На предприятии в Бронницах выпускается наибольший суточный объем масок в России - 2 миллиона штук ежедневно, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области. К июню планируется нарастить производственную мощность до 5 миллионов масок в сутки, а в дальнейшем - до 20 миллионов.

К середине мая в Москве открылись около полутора тысяч точек продаж масок и перчаток в метро и на железнодорожных станциях. Это и кассы на всех 275 станциях метро и МЦК, а также вендинговые автоматы и торговые павильоны, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Маска стоит 30 рублей, одна пара перчаток - 20 рублей, за 50 рублей можно купить комплект.