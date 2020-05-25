Чемпионат Италии по футболу могут возобновить 13 или 20 июня

Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня, заявил глава минспорта страны Винченцо Спадафора.

Окончательное решение планируется принять 28 мая, сообщил глава ведомства.

"Мы работаем над двумя возможными датами начали игр Серии А - 13 и 20 июня. Пришел протокол о возобновлении сезона, и он очень похож на тот, который был согласован для тренировок. В четверг мы решим, стоит ли возобновлять нашу работу и когда это можно будет сделать", - приводит слова министра ТАСС.

После 26 туров лидером турнирной таблицы является туринский "Ювентус", опережающий римский "Лацио" всего на одно очко (63 и 62 соответственно). Третьим идет миланский "Интер" с 54 очками.

Проведение матчей было приостановлено в начале марта.