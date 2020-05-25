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Текст:   Марина Трубилина 
10:23 25.05.2020

Число ипотечных кредитов в апреле уменьшилось на треть

На 33% меньше, чем в марте, выдали банки в апреле ипотечных кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным ОКБ, в апреле россияне оформили 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. Это на 33% меньше по количеству и на 39% меньше по объему, чем в марте нынешнего года. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%. Средняя сумма кредита уменьшилась с 2,49 млн рублей в марте нынешнего года до 2,26 млн в апреле.

Фото: iStock
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Наиболее существенно число кредитов снизилось за месяц в Москве и Московской области (на 53% и 49% соответственно), в Санкт-Петербурге (на 44%), Тюменской области (40%) и Краснодарском крае (38%).

При этом ипотечное кредитование сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования, отмечает гендиректор ОКБ Артур Александрович. "У сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая".

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