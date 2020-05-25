Что нужно знать выпускнику о ЕГЭ-2020

В истории с ЕГЭ расставлены точки над "i": дата старта - 29 июня. Какие экзамены отменяются, а какие остаются? Кому нужно будет надеть на Единый маски? Можно ли избежать ошибок, на которых выпускники спотыкаются каждый год? Раскладываем по полочкам самую важную и свежую информацию по ЕГЭ.

В этом году впервые в истории Последний звонок проходит в онлайн-формате. Но выпускники все равно его запомнят: для них - флешмобы, прямые эфиры, виртуальные квесты и челленджи. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Что сдавать?

Базовая математика для поступления в вузы не нужна. Ее сдавали только для получения аттестата, который, как уже известно, в нынешнем году ребятам выдадут без ЕГЭ - только по годовым отметкам. С русским языком все чуть сложнее. Раньше он был обязательным предметом, и его сдавали абсолютно все одиннадцатиклассники. Сейчас русский будут писать только те, кому он нужен для поступления в вуз. Причем не только на филологические факультеты, но и вообще на все специальности! Например, на такое престижное направление в Высшей школе экономики, как "компьютерная безопасность", нужны информатика, профильная математика и русский язык.

ЕГЭ по русскому языку будут писать только те, кто собирается поступать в вуз. Но этот предмет требуется для зачисления на все специальности

На "прикладную математику" в этом же вузе - физика, профильная математика и опять-таки русский.

Так что абитуриентам придется буквально под лупой рассматривать сайты вузов, чтобы не пропустить ничего важного. По опросам, сдавать ЕГЭ и пытаться поступать в вузы планируют 97 процентов выпускников одиннадцатых классов.

Когда все получат школьные аттестаты?

Абсолютно все выпускники школ получат аттестаты до 15 июня, об этом на совещании у президента заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Отдельный вопрос с ребятами, которые претендуют на аттестат с отличием и золотую медаль. Раньше такую высокую награду нужно было подтверждать баллами ЕГЭ: не менее 70 по профильной математике (или "пятерка" по базовой математике) плюс 70 баллов по русскому.

Как рассказали "РГ" в министерстве просвещения, сейчас готовятся изменения в эти правила, и аттестат с отличием поставят по итогам школьных оценок. Нужно, чтобы были все "пятерки" по полугодовым отметкам и итоговая "пятерка".

Кому нужны маски на ЕГЭ?

Роспотребнадзор подготовил и опубликовал на официальном сайте рекомендации по проведению экзаменов. Предлагаются такие меры:

- генеральная уборка помещений перед экзаменом и после него;

- бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение;

- при входе установить дозаторы с антисептиками для обработки рук;

- составить график прихода учеников для недопущения скопления детей;

- исключить скопление ребят в рекреационных зонах;

- социальная дистанция в классах - 1,5 метра;

- зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку;

- обеззараживание воздуха;

- организация питьевого режима (одноразовая посуда, дезинфекция дозаторов).

Ну и, наконец, обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами.

Про обязательные маски для сдающих егэшников в документе ничего не говорится.

- Мы постоянно дополняем и уточняем рекомендации с учетом эпидемиологической обстановки, которая меняется каждый день. В каждом регионе она имеет свои особенности. Роспотребнадзором сформулированы универсальные рекомендации по проведению экзаменов. Сегодня наша позиция - в том, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, если есть риск заболевания. Даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции, - рассказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. - Если риск будет близок к нулю, то использовать маски и перчатки детьми не обязательно.

Будут ли тестировать на коронавирус перед экзаменом?

- Тестирование на коронавирус, чтобы вы понимали, это достаточно сложная процедура, которая не дает мгновенный результат - он может быть готов на следующий день. Поэтому проводить тестирование непосредственно перед началом экзамена - бессмысленно, - говорит Татьяна Руженцова. - Тестировать школьников заблаговременно - тоже не самое эффективное решение. Это сложно организовать, результаты могут быть ложно-отрицательными, могут зависеть от того, насколько правильно технически был взят мазок. И к моменту начала экзамена ситуация может измениться. Поэтому тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это не рационально. И не обязательно. Необходимо проверить каждого, кто приходит на экзамен, на клинические проявления заболевания. Участникам будут измерять температуру бесконтактным термометром.

Как и когда подавать апелляцию?

При нарушении порядка проведения ЕГЭ апелляцию нужно подать в день экзамена, не покидая экзаменационный пункт.

Если ты не согласен с выставленными баллами, апелляцию надо подавать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. В одних регионах заявление отдается директору школы. В других - подается через региональные сайты госуслуг.

О чем нужно помнить? Результат необязательно станет выше: его могут пересмотреть и в сторону уменьшения баллов.

Не знаю - не пишу!

Работа по русскому языку рассчитана на 3,5 часа. Минимальная проходная планка в вузы, установленная Рособрнадзором, 36 баллов. Но в реальности, чтобы попасть на бюджет в большинство университетов, надо "заработать" не менее 60 баллов и выше.

Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7-х классов. Рекорды по неграмотности бьет употребление -Н- и -НН- . Поэтому перед экзаменом обязательно нужно повторить их правописание в разных частях речи.

- Этот учебный год стал испытанием на прочность и для школьников, и для педагогов, и для родителей. Но выпускники школ оказались все-таки не в очень плохой ситуации. Даже в некотором роде - в выигрыше, ведь у них появилось много времени на усиленную подготовку, - говорит эксперт ЕГЭ, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы города Москвы Роман Дощинский.

Сложной орфограммой оказалось "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий". Например, слово "тащАщий": здесь участники ЕГЭ определяют спряжение по глаголу "таскать", а не "тащить". То есть смешивают виды глагола.

Следует обратить внимание и на задания, проверяющие правописание суффиксов и приставок. Их выполнили правильно в среднем лишь 38 процентов выпускников.

Причина ошибок? Ребятам даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части слова. Отсюда и ошибки, которые многим школьникам в итоге сильно испортили жизнь. "БеЗголосый", "череСчур", "сутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... Верно подставить букву смогли далеко не все.

Ну и, конечно, сочинение - самая "весомая" часть в ЕГЭ по русскому языку. На нем можно заработать почти половину первичных баллов.

Пять полезных и универсальных советов

- больше подчеркивать, помечать, маркировать данные в бланке заданий;

- делать перенос ответов в бланк сразу после выполнения того или иного задания;

-написать сочинение сначала на черновике;

- несмотря на то, что минимальное количество слов в сочинении 150, все-таки рекомендуется не писать больше, чем 250-300 слов, так как увеличение объема - это всегда риск увеличения ошибок;

- не употреблять слова и конструкции, в написании которых вы не уверены, действовать согласно правилу "Не знаю - не пишу!".

Математика в профиль

Профильная математика требуется почти на половине всех специальностей: и будущему биоинформатику, и психологу, и инженеру, и социологу... Минимальный балл Рособрнадзора - 27. На всю работу дается почти четыре часа. Здесь геометрия - слабое звено. Подсказка: сначала все рисуем и решаем на черновике, стараемся визуализировать задачу.

На чем еще спотыкаются выпускники, решающие "профиль"? Например, "экономическая" задача. Эксперты уверяют, никаких специальных знаний экономики она не требует. Все, что поможет ее решить, есть уже в самом условии. По нему нужно постараться составить математическую модель и решать получившееся уравнение/систему неравенств... Но читать условие надо очень внимательно: пропустишь мелкую деталь - и все, решение неверное.

- Советую обратить внимание на задачи по геометрии, по теории вероятностей и задачи с реальными статистическими данными. Например, связанными с выбором оптимального тарифного плана сотовой связи. Такие задачи придется решать каждому в жизни, - говорит руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - Занимайтесь математикой регулярно. Советую выделить на это хотя бы 10-15 минут в день на тренировку несложных заданий первой части.

А вот еще несколько полезных лайфхаков от эксперта:

- К сожалению, до 40 процентов ошибок на экзаменах именно потому, что ученик неправильно понял условие. Каждый год десятки тысяч ребят решают, казалось бы, "правильно", но вовсе не ту задачу, которая дана. И получают за нее в итоге законный ноль... Поэтому внимательно читайте условия.

- Не спешите и не считайте в уме. Если торопиться, даже базовые арифметические навыки могут подвести. Огромное количество ошибок связано с дробями, процентами и с отрицательными числами. Особенно - с отрицательными! Обиднее всего, когда за задачу на теорию вероятностей получаешь ноль баллов из-за простейшей вычислительной ошибки. Обязательно пишите на черновике промежуточные выкладки.

- Решать многочисленные варианты, похожие на демоверсию, - самый неэффективный способ подготовки. Повторение должно быть тематическое. Делайте акцент на те задачи, которые получаются, и на те, которые вы точно планируете решить на экзамене. На сайте Центра педагогического мастерства есть бесплатные "позадачные" мастерклассы и тренениги от ведущих педагогов.

- Сдать профильную математику на максимальный балл сможет далеко не каждый. Поэтому нужно реально рассчитывать свои силы. Нужно понимать, что хороший результат ЕГЭ - это не 100 баллов. А тот балл, который ты реально можешь получить, или чуть-чуть выше. Выберите несколько вузов, посмотрите, с какими баллами туда поступали в прошлом году. Прикиньте свои оценки по другим предметам и составьте "вилку": вот сюда я смогу поступить, если наберу, допустим, 80 баллов. А вот этот вуз будет запасным: здесь хватит и 65.

Популярное обществознание

Как экзамен по выбору обществознание из года в год сдают примерно половина выпускников. Но в итоге до "тройки" недотягивает практически каждый пятый. Почему так много?

Некоторые ребята считают, что обществознание можно сдать легко и без труда, толком не готовятся. Рассматривают экзамен как "запасной вариант". Это самая фатальная ошибка.

Около 20 процентов выпускников прошлого года, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимаются прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы. 24 процента выпускников уверены, что трудовой договор может быть заключен устно: "Вот я сделаю, а ты мне заплати..."

30 процентов не различают уголовное и гражданское право. И около 50 процентов выпускников отмечают, что "правительство РФ принимает законы". Эта ошибка - одна из самых распространенных.